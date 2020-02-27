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Как выглядят легкие людей, больных коронавирусом: фото

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Врачи в США проанализировали КТ пациентов с диагнозом коронавирус и заявили, что им удалось определить конкретные изменения в легких больных.

Исследователи считают, что это открытие поможет быстрее диагностировать заболевания у пациентов, в которых подозревают наличие коронавируса. Команда ученых провела сканирование 94 пациентов. Большинство из них недавно ездили в Ухань или имели тесный контакт с инфицированными, сообщает FoxNews.

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Пациентов разбили на 3 группы:

  • 1 группа – 36 человек, у которых симптомы появились не более 2 дней назад;
  • 2 группа – 33 пациента, у которых симптомы проявились 3-5 дней назад
  • 3 группа – 25 больных, у которых симптомы появились 6-12 дней назад;

Врачи не обнаружили у первой группы значительных признаков воспаления. Впрочем у тех пациентов, у которых симптомы появились 3 и более дней назад, команда заметила изменения в форме и структуре легких.

К слову, недавно оказалось, что КТ значительно лучше диагностирует коронавирус, чем анализ крови. Чувствительность компьютерной томографии составила 98%, а чувствительность анализа крови в ОТ-ПЦР – 71%.


1 день после проявлений симптомов / FoxNews


11 дней после проявлений симптомов / FoxNews


Легкие пациента, нуждающегося в реанимации / FoxNews

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Медицина исследования Новости Здоровье Коронавирус Covid-19
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