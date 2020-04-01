24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Как выглядят украинские тесты на коронавирус: фото

- Читати новину українською
Украинские экспресс-тесты на коронавирус / Facebook

В Украине появились экспресс-тесты для выявления коронавируса собственного производства. Как и все другие экспресс-тесты, они предназначены для выявления антител к коронавирусу COVID-19.

Журналист Громадского Богдан Кутепов в фейсбуке показал, как выглядят украинские экспресс-тесты.

К теме Почему важна самоизоляция, если есть подозрение на коронавирус, и как это правильно сделать

Тест-набор обнаруживает антитела классов G и M (IgG и IgM) к коронавирусу COVID-19, но он предназначен для профессионального использования.

Приобретя тест, обратитесь к семейному врачу или медицинскому работнику, который проведет вам тестирование и сможет прокомментировать результат анализа,
– говорится в инструкции.

Отметим, что тесты на коронавирус отличаются от ПЦР-тестирования в лаборатории. Экспресс-тесты выявляют лишь антитела, которые возникают аж на 5–7 день болезни.

Цена отечественного экспресс-теста: 445 гривен

Украинский экспресс-тест на коронавирус: Богдан Кутепов


Тест на коронавірусДиагностика коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Лечение Здоровье Новости Здоровье Коронавирус в Украине
Комментарии

Читайте также

сегодня , 11:47 В 2020 году на Донбассе погибли 43 военных: поименный список
Новини України 32029
сегодня , 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Лікування 50862
сегодня , 10:26 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: сюжет и трейлер 3 и 4 серий
Кіно 18921
сегодня , 10:12 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИД
Лікування 22701
сегодня , 15:17 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
Новини України 239618
сегодня , 13:06 Коронавирус в России: зафиксировано более 2700 больных
Лікування 134772
сегодня , 13:35 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
Новини України 40209
сегодня , 12:42 Коронавирус в Украине: количество больных – 669
Лікування 159154
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
31 марта 16:57 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька

Новости
Больше новостей
Залиште відгук