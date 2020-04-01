Как выглядят украинские тесты на коронавирус: фото
В Украине появились экспресс-тесты для выявления коронавируса собственного производства. Как и все другие экспресс-тесты, они предназначены для выявления антител к коронавирусу COVID-19.
Журналист Громадского Богдан Кутепов в фейсбуке показал, как выглядят украинские экспресс-тесты.
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Тест-набор обнаруживает антитела классов G и M (IgG и IgM) к коронавирусу COVID-19, но он предназначен для профессионального использования.
Приобретя тест, обратитесь к семейному врачу или медицинскому работнику, который проведет вам тестирование и сможет прокомментировать результат анализа,
– говорится в инструкции.
Отметим, что тесты на коронавирус отличаются от ПЦР-тестирования в лаборатории. Экспресс-тесты выявляют лишь антитела, которые возникают аж на 5–7 день болезни.
Цена отечественного экспресс-теста: 445 гривен
Украинский экспресс-тест на коронавирус: Богдан Кутепов
Диагностика коронавируса / Инфографика 24 канала
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