Как выявить рак на ранних стадиях: календарь обследований
Ежегодно от рака умирают около 90 тысяч украинцев, 35% – люди трудоспособного возраста. В мире – 9,6 миллионов людей.
Об этом на пресс-конференции по случаю открытия онкологического центра "Добробут" Здоровью 24 рассказали онколог Кирилл Бурмич и медицинский директор взрослого населения Татьяна Аникеева.
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1. Рак малочной железы: ежегодно в мире регистрируется 2,09 миллиона новых случаев. В Украине – более 14 тысяч.
2. Рак прямой и толстой кишки: 1,8 миллионов диагнозов в мире, в Украине – 16 тысяч.
3. Рак предстательной железы: 1,28 миллионов диагнозов в мире, в Украине – 7 тысяч.
4. Рак кожи: 1,04 миллиона диагнозов ежегодно в мире, в Украине – 7 тысяч случаев.
5. Рак желудка: ежегодно в мире регистрируется 1,03 миллион новых случаев. В Украине – почти 5 тысяч.
6. Рак легкого: 1,03 миллион диагнозов в мире, 5 тысяч – в Украине.
Календарь скринингов
Скрининг – стратегия в организации здравоохранения, направленная на выявление заболеваний на ранних стадиях.
Рак шейки матки (женщины 21-65 лет):
- Осмотр гинеколога раз в год;
- УЗИ и кольпоскопия при необходимости;
- 9-26 лет (до начала половой жизни);
- Вакцинация от ВПЧ и девочкам и мальчикам;
- ПАП тест каждые 3 года;
- 30-65 лет – PAP + НПВ тест каждые 5 лет.
На ранних стадиях рак в 90% излечим
Рак молочной железы (женщины 44-74 лет):
- До 44 лет – УЗИ раз в год, при необходимости – маммография;
- 45-54 лет – маммография ежегодно;
- 55-74 лет – маммография каждые 2 года.
Рак толстой кишки (мужчины и женщины 45-75 лет):
- После 45 лет – колоноскопия каждые 10 лет;
- При необходимости – виртуальная колоноскопия (КТ колонография) каждые 5 лет;
- Гваяковая проба на скрытую кровь (gFOBT) или иммунохимический тест на скрытую кровь (FIT) – ежегодно.
Рак желудка (мужчины и женщины после 40):
Гастроскопия.
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Легкие (мужчины и женщины 55-74 лет):
Низкокодовая КТ легких у пациентов высокой группы риска (курение по пачке сигарет в день в течение 30 лет).
Рак предстательной железы (мужчины 55-69 лет):
Рутинный скрининг не рекомендован. Однако пациентам из высокой группы риска (особенно первая степень родства – отец, брат) начиная с 45 лет необходимо регулярно посещать уролога и определять в крови уровень онкомаркера предстательной железы (простатспецифический антиген).
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