Как выявить рак на ранних стадиях: календарь обследований

Ежегодно от рака умирают около 90 тысяч украинцев, 35% – люди трудоспособного возраста. В мире – 9,6 миллионов людей.

Об этом на пресс-конференции по случаю открытия онкологического центра "Добробут" Здоровью 24 рассказали онколог Кирилл Бурмич и медицинский директор взрослого населения Татьяна Аникеева.

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1. Рак малочной железы: ежегодно в мире регистрируется 2,09 миллиона новых случаев. В Украине – более 14 тысяч.

2. Рак прямой и толстой кишки: 1,8 миллионов диагнозов в мире, в Украине – 16 тысяч.

3. Рак предстательной железы: 1,28 миллионов диагнозов в мире, в Украине – 7 тысяч.

4. Рак кожи: 1,04 миллиона диагнозов ежегодно в мире, в Украине – 7 тысяч случаев.

5. Рак желудка: ежегодно в мире регистрируется 1,03 миллион новых случаев. В Украине – почти 5 тысяч.

6. Рак легкого: 1,03 миллион диагнозов в мире, 5 тысяч – в Украине.

Онколог Кирилл Бурмич “В развитых странах внедрены программы скрининга на государственном уровне, и их эффективность доказана в отношении рака шейки матки, рака молочной железы, рака толстой кишки и легких”.

Календарь скринингов

Скрининг – стратегия в организации здравоохранения, направленная на выявление заболеваний на ранних стадиях.

Рак шейки матки (женщины 21-65 лет):

Осмотр гинеколога раз в год; УЗИ и кольпоскопия при необходимости; 9-26 лет (до начала половой жизни); Вакцинация от ВПЧ и девочкам и мальчикам; ПАП тест каждые 3 года; 30-65 лет – PAP + НПВ тест каждые 5 лет.



На ранних стадиях рак в 90% излечим

Рак молочной железы (женщины 44-74 лет):

До 44 лет – УЗИ раз в год, при необходимости – маммография; 45-54 лет – маммография ежегодно; 55-74 лет – маммография каждые 2 года.

Рак толстой кишки (мужчины и женщины 45-75 лет):

После 45 лет – колоноскопия каждые 10 лет; При необходимости – виртуальная колоноскопия (КТ колонография) каждые 5 лет; Гваяковая проба на скрытую кровь (gFOBT) или иммунохимический тест на скрытую кровь (FIT) – ежегодно.

Рак желудка (мужчины и женщины после 40):

Гастроскопия.

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Легкие (мужчины и женщины 55-74 лет):

Низкокодовая КТ легких у пациентов высокой группы риска (курение по пачке сигарет в день в течение 30 лет).

Рак предстательной железы (мужчины 55-69 лет):

Рутинный скрининг не рекомендован. Однако пациентам из высокой группы риска (особенно первая степень родства – отец, брат) начиная с 45 лет необходимо регулярно посещать уролога и определять в крови уровень онкомаркера предстательной железы (простатспецифический антиген).

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