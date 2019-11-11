Как вылечить геморрой: советы врача

Геморрой – заболевание, при котором происходит варикозное расширение вен прямой кишки и образование геморроидальных узлов.

Около 40% людей с геморроем не имеют типичных для болезни симптомов – кровотечения, анального зуда, выпадения геморроидальных узлов и боли, рассказала проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова.

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Такой бессимптомный геморрой диагностируют при профилактических осмотрах или после колоноскопии, которую выполняют в рамках скрининга рака толстой кишки. При наличии умеренно увеличенных внутренних геморроидальных узлов жалоб может и не быть.

Чаще всего геморрой проявляется с возрастом, если у женщин он не начал беспокоить после родов. Жалобы также могут возникать при запорах или поносах.

Первые жалобы геморроидальной болезни – появление крови. Если это сильное кровотечение, тогда нужно срочно обратиться в стационар, оказывающий экстренную медицинскую помощь.

Если впервые обнаружены следы крови на туалетной бумаге, визит к врачу можно запланировать на ближайшее время. Хотя геморрой является частой причиной ректальных кровотечений, существуют и другие, более серьезные причины, которые всегда следует правильно обследовать.

Лечение геморроя

Начните со следующих рекомендаций:

Изменение в рационе питания – адекватное количество жидкости, употребление фруктов и овощей, добавление в рацион пищевых волокон, отсутствие острой пищи, а также адекватная физическая нагрузка – вот с чего нужно начинать лечение геморроя. Эти простые рекомендации нужно блюсти при отсутствии симптомов геморроя и для предотвращения увеличения геморроидальных узлов.

Если болит и нет выраженного отека – скорее всего пройдет за 3 дня. Можно использовать почти любое местное противовоспалительное средство в мази и не пытаться запихнуть внешний узел внутрь – там ему не место.

Если болит сильно, отекло и/или прорвался узел – к проктологу. Это не только правильно, но и экономически выгодно. Без помощи врача вы не сможете правильно выбрать лекарства.

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