Как вылечиться от обсессивно-компульсивного расстройства

Тревога – естественная реакция психики. Мозг, чтобы разгрузиться, начинает бороться с волнением: подсознание изобретает маленькие ритуалы, выполнение которых позволяет отвлечься. Когда такой защитный механизм выходит из строя, специалисты говорят о признаках обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

Почему возникает ОКР?

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Специалисты до сих пор не могут однозначно объяснить, из-за чего развивается ОКР. На этот счет существует множество гипотез, но ни одна из них пока не имеет однозначных доказательств, пишет OCD.

Генетический фактор, безусловно, берется во внимание: вероятность наследования ОКР от ближайших родственников может составлять от 7 до 15%. Иногда причину видят в снижении уровня серотонина, "гормона счастья", но и эта теория не получила достаточно подтверждений.

Лечение ОКР

Поскольку ОКУ принято рассматривать как невроз, то и лечат его соответствующим образом, часто применяя когнитивно-поведенческую терапию. Она позволяет определить причины тревоги, понять, откуда возник внутренний конфликт, из-за которого наступили обсессии и компульсии.



ОКР нужно лечить медикаментами и психотерапией

Разобравшись с источником ОКР, психотерапевт помогает человеку увидеть иррациональность страхов и их противоречие реальности и жизненному опыту. Одна из задач специалиста на этом этапе – поменять негативное отношение к симптомам на нейтральное, научить пациента принимать и переживать свой страх, а не избегать его, восстанавливая порочный круг обсессии и компульсий.

Для этого может использоваться техника экспозиции (погружения), при которой состояние тревоги искусственно усиливают до предела, а пациенту не разрешается выполнять свои обычные компульсии. Достигнув пика, беспокойство неожиданным образом сходит на нет.

Психотерапия – длительный и непростой способ лечения навязчивости. Чаще всего в случае с ОКР назначают курс антидепрессантов – они тормозят возбуждение и заставляют тревогу отступить. При этом психотерапия и антидепрессанты не исключают друг друга. Варианты могут быть разными: можно совмещать сеансы у специалиста с приемом антидепрессантов или сначала воспользоваться психотерапией, а потом закрепить эффект лекарствами.

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