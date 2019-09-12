Как вынужденная улыбка влияет на наше здоровье

Быть в хорошем настроении, улыбаться – хорошо в целом для здоровья. Но если на работе вам говорят улыбаться постоянно, независимо от того, что вы чувствуете – у нас для вас плохие новости.

В недавних исследованиях ученых говорится о том, что вынужденная улыбка как обязательная вежливость плохо влияет на состояние нашего здоровья.

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Ученые изучали поведение людей, которые работают в сфере обслуживания, или имеют постоянный контакт с клиентами и вынуждены постоянно улыбаться в контексте рабочих обязанностей. Оказалось, что такие люди имеют склонность выпивать после работы чаще, чем те, которые не работают с людьми.

Дело в том, что люди, которых должность обязывает к тому, чтобы улыбаться весь день, регулярно имитируют хорошее настроение и подавляют свои истинные чувства и эмоции.

"Сдерживание эмоций у людей связано с выпивкой и с подавленным настроением, – говорят ученые. – Это не просто плохое самочувствие, которое заставляет их тянуться к алкоголю. Чем больше им приходится контролировать негативные эмоции на работе, тем меньше они способны контролировать потребление алкоголя после работы".

Улыбка как часть вашей работы – звучит красиво, но делать это весь день совсем непросто.

Поэтому исследователи рекомендуют работодателям пересмотреть это требование к работникам, чтобы таким образом проявить заботу и сохранить их здоровье.