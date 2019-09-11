Как заботиться о сердце, чтобы оно дожило до старости

Забота о сердце предполагает внимание к своему здоровью в целом – оно особенно чувствительно к вредным привычкам и страдает от них в первую очередь.

Думать о сердце стоит даже молодым, холестериновые бляшки начинают расти еще в подростковом возрасте. Именно они вызывают атеросклероз – сужение проходимости артерий, а недостаток кровоснабжения в коронарных артериях, питающих само сердце, приведет к ишемической болезни, пишет Heart Foundation.

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Кому нужно быть особенно осторожным?

Наследственность может серьезно укоротить жизнь. Чтобы понимать, с чем, возможно, придется иметь дело, неплохо составить генеалогическое древо болезней (оно пригодится не только для сердечных проблем). С его помощью можно предупредить то, что не всегда прослеживается в медицинских исследованиях.



Физическая активность поможет сохранить здоровье сердца

Например, синдром удлиненного интервала QT, который может быть причиной внезапной смерти в молодом возрасте, передается по наследству и встречается у мальчиков. Если в семье одного из партнеров были подобные случаи, стоит задуматься о тщательном обследовании сердца.

Какие обследования проходить?

Обследовать сердце, если никаких жалоб нет, стоит раз в год. Как правило, достаточно осмотра, беседы с врачом и обычной ЭКГ – она ​​не охватит все проблемы, но точно сообщит о важном. Если врач поймет, что этого недостаточно, он назначит эхокардиографию (УЗИ сердца). Без особой необходимости, "на всякий случай", проходить эхокардиографию ежегодно не требуется.

Стоит также периодически сдавать кровь для анализа на липидный спектр, то есть различные виды холестерина. Если показатели выше нормы, необходимо корректировать их – диетой или специальными препаратами. Даже если все в порядке, не нужно увлекаться животными жирами, поскольку они увеличивают риск атеросклероза. Диета при уже возникшем атеросклерозе довольно суровая – проще и лучше заранее придерживаться сбалансированного питания.

Профилактика сердечных заболеваний

Умеренная физическая активность поможет поддержать сердце в тонусе, но профессиональный спорт этот орган скорее измучает, чем укрепит. К сожалению, даже среди молодых спортсменов бывают случаи смерти из-за внезапной остановки сердца – это связано с нагрузкой, которое может стать чрезмерным, если вовремя не диагностировано его заболевания.

Конечно, в таких случаях играют роль и эксперименты с запрещенными допинговыми средствами. И кардиотренировки, и силовые нагрузки полезны и рекомендованы, в том числе для здоровья сердца, но важно соблюдать так называемый целевой интервал частоты сердечных сокращений: для человека 30 лет это 95-162 удара в минуту.

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