Как заботиться о своих секс-игрушках

Если вы решили приобрести секс-игрушку, следует знать, как правильно за ней ухаживать. Если вы будете придерживаться элементарных правил эксплуатации, это сохранит не только ваше здоровье, и поможет вашей игрушке прослужить дольше.

На грязной и плохо вымытой игрушке могут поселиться и размножаться бактерии, которые могут спровоцировать множество болезней. Чтобы избежать неприятностей, следует тщательно очищать игрушку каждый раз до и после ее использования, рассказывает журналистка и сексолог Мария Арзамасова.

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Как ухаживать за секс-игрушками

Первое и вполне логичное решение, которое может прийти вам в голову – промывать игрушки с помощью воды и мыла. Однако этого способа недостаточно, ведь мыло не всегда может убить все бактерии. И очень важно, чтобы мыло было нейтральным по степени кислотности (pH).

Кипячение – неплохой вариант, однако он подходит далеко не для всех девайсов. Кипятить можно только металлические и стеклянные игрушки, а также те, которые сделаны из медицинского силикона и не имеют мотора.

Заметьте, что кипятить игрушку можно только в течение 30-40 секунд.



Правильный уход за секс-игрушками

Лучший и самый удобный способ – купить Toy Cleaner, ведь это специальное средство для ухода за игрушками. Оно очищает поверхность гаджетов от всех бактерий, микробов и грибков, а также убирает неприятные запахи. Он абсолютно безопасен для здоровья и не содержит спирта, глицерина и парабенов.

Его удобство в том, что это средство можно использовать для всех игрушек, независимо от материала. Такой клинер можно приобрести в любом секс-шопе.

На рынке существует множество видов от разных брендов, поэтому перед использованием обязательно нужно прочитать инструкцию, ведь некоторые средства нужно смывать водой, а некоторые нет.

Чего нельзя делать

Ни в коем случае нельзя использовать спирт и мирамистин .

и . Спирт, хлоргексидин и мирамистин вступают в реакцию с материалами, из которых делают игрушки, что приводит к разрушению их поверхности.

и вступают в реакцию с материалами, из которых делают игрушки, что приводит к разрушению их поверхности. Особая опасность заключается в использовании спирта. Он навсегда впечатывает вредные бактерии в материал игрушки.

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