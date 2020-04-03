Как заниматься сексом во время пандемии коронавируса
Как заниматься сексом во время карантина и пандемии распространения коронавируса. Рассказываем как действовать, если живете с партнером, если находитесь на расстоянии, или вообще не имеете постоянного партнера, но желание заниматься сексом есть.
Смоделировало ситуации издание Anywell.
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Можно ли заразиться коронавирусом во время секса
Так, секс может способствовать передаче коронавируса: вряд ли вы умудрились заняться им на дистанции в полтора метра.
Но непосредственно через контакт вирус не передастся: ведь, это респираторное заболевание, которым можно заразиться через слюну, гениталии здесь ни к чему.
Поскольку у нас введен режим социальной изоляции, от свиданий вживую сейчас лучше отказаться и перейти на общения онлайн. Заниматься сексом с кем-то, если вы не живете вместе, не стоит. Так же как и заводить друзей по сексу. Лучше потерпеть, сейчас самый безопасный для вас партнер – вы сами: мастурбация будет безопаснее.
Если вы с партнером на расстоянии
Если вы с партнером решили не проводить карантин вместе, разумнее будет воздержаться от встреч. В условиях отсутствия физического контакта можно попробовать игрушки для отношений на расстоянии, секс по телефону или эротическое переписки. Фото, видео и чувственные сообщения точно не помогут COVID-19 распространиться – но здесь мы должны предупредить вас, что вы должны полностью доверять своему партнеру и быть уверенными в том, что информация, которой вы поделитесь, не будет передана дальше.
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Вы с партнером живете вместе
Это оптимальный вариант! Но поговорите со своим партнером и решите, что вы оба будете придерживаться социального дистанцирования и базовых правил гигиены. ВОЗ пишет о том, что риск передачи коронавируса в домашних условиях составляет 3 – 10%.
Если у вашего партнера симптомы COVID-19 или иного респираторного заболевания, заниматься с ним сексом точно не стоит – в таком случае лучше спать в отдельных комнатах. Если в вашем доме несколько ванных, лучше разделить и их тоже. Но если вы оба чувствуете себя хорошо и не пересекались с людьми, у которых обнаружили COVID-19, секс будет безопасным.
Секс игрушки лучше регулярно очищать/Фото:Unsplash
Как насчет секс-игрушек?
Если их используете только вы, маловероятно, что они могут быть источником вируса. Но если за последние 72 часа игрушка находилась не у вас дома, лучше убедиться в том, что она обеззаражена, ведь на некоторых поверхностях вирус может задерживаться до 3 дней. Только не используйте антисептик, это может вызвать раздражение слизистой половых органов.
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