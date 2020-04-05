Как заниматься спортом во время пандемии коронавируса: советы Супрун
Правительство в Украине усиливает карантин из-за распространения коронавируса в мире. Однако закрытие спортивных залов и парков не должно влиять на физическую активность людей, ведь есть немало возможностей не нарушать карантин и заниматься спортом.
Как отметила экс-глава Минздрава Ульяна Супрун быть физически активным – так же важно, как и тщательно мыть руки и сохранять дистанцию.
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Во время карантина можно выполнять физические упражнения и заниматься спортом, а главное – это делать сознательно и без ущерба для себя и других.
Советы, как быть активным во время карантина:
Делайте перерывы между длительным сидением
Супрун рекомендует вставать каждые 20-30 минут, разминаться, потягиваться, делать небольшие активности, если вы работаете за компьютером, смотрели кино и тому подобное. Активные перерывы – это уже весомый вклад в сохранение здоровья.
Выходите на пробежки
Никто не призывает прибегать к ультрамарафону дома, но 30-60 минут бега на свежем воздухе могут быть очень полезными для иммунитета, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Добавим, что с новыми ограничениями, которые начнут действовать с 6 апреля, ограничено прогулки в парках, скверах, лесных зонах.
Избегайте мест скопления людей
Бегайте в одиночестве
Индивидуальную пробежку можно совместить с прослушиванием аудиокниги или подкаста, или же использовать это время для размышлений.
Регулируйте интенсивность нагрузки
"Сейчас не время издеваться над организма и подвергать его большим нагрузкам. Лучше бежать короткую дистанцию, но регулярно, чем выйти на длинную пробежку раз в неделю. Сегодня важно сохранять иммунитет, поэтому лучше воздержаться от интенсивных тренировок", – считает Супрун.
Во время пробежки не прикасайтесь к лицу руками
Для пробежки маска не нужна. Она наоборот усложнит дыхания. По возвращении сразу тщательно помойте руки с мылом, а одежду, в которой бегали, лучше постирать. Также избегайте любого физического контакта с другими людьми. Не давайте "пять", не пожимайте руки,
– отмечает Супрун.
Напоминаем, что с усиленными ограничениями правительства выходить на улицу без маски – запрещено.
Составьте план тренировок дома и назначьте время на физическую активность каждый день
Спортзалы сейчас закрыты на карантин, однако дома можно уделять время для занятия спортом.
"Приседания, отжимания от пола, различные вариации планки и мостика, скакалка и обруч укрепляют мышцы и связки. А еще – помогают "сжечь" часть калорий, которое раньше вы тратили на дорогу до работы и домой", – добавила экс-министр здравоохранения.
Используйте подручные материалы
Если у вас дома есть собственные тренажеры и беговая дорожка, начните заниматься с ними. Если нет, тогда можно выполнять многие другие упражнения без дополнительного оборудования.
Снижайте интенсивность
Любая нагрузка – это стресс для организма, и если уровень такого стресса повышен, защитные механизмы организма ослабевают. Тренировки должны оставаться умеренными и взвешенными, чтобы не ухудшать иммунитет.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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