Как заниматься спортом во время пандемии коронавируса: советы Супрун

Правительство в Украине усиливает карантин из-за распространения коронавируса в мире. Однако закрытие спортивных залов и парков не должно влиять на физическую активность людей, ведь есть немало возможностей не нарушать карантин и заниматься спортом.

Как отметила экс-глава Минздрава Ульяна Супрун быть физически активным – так же важно, как и тщательно мыть руки и сохранять дистанцию.

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Во время карантина можно выполнять физические упражнения и заниматься спортом, а главное – это делать сознательно и без ущерба для себя и других.

Советы, как быть активным во время карантина:

Делайте перерывы между длительным сидением

Супрун рекомендует вставать каждые 20-30 минут, разминаться, потягиваться, делать небольшие активности, если вы работаете за компьютером, смотрели кино и тому подобное. Активные перерывы – это уже весомый вклад в сохранение здоровья.

Выходите на пробежки

Никто не призывает прибегать к ультрамарафону дома, но 30-60 минут бега на свежем воздухе могут быть очень полезными для иммунитета, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Добавим, что с новыми ограничениями, которые начнут действовать с 6 апреля, ограничено прогулки в парках, скверах, лесных зонах.

Избегайте мест скопления людей

Бегайте в одиночестве

Индивидуальную пробежку можно совместить с прослушиванием аудиокниги или подкаста, или же использовать это время для размышлений.

Регулируйте интенсивность нагрузки

"Сейчас не время издеваться над организма и подвергать его большим нагрузкам. Лучше бежать короткую дистанцию, но регулярно, чем выйти на длинную пробежку раз в неделю. Сегодня важно сохранять иммунитет, поэтому лучше воздержаться от интенсивных тренировок", – считает Супрун.

Во время пробежки не прикасайтесь к лицу руками

Для пробежки маска не нужна. Она наоборот усложнит дыхания. По возвращении сразу тщательно помойте руки с мылом, а одежду, в которой бегали, лучше постирать. Также избегайте любого физического контакта с другими людьми. Не давайте "пять", не пожимайте руки,

– отмечает Супрун.

Напоминаем, что с усиленными ограничениями правительства выходить на улицу без маски – запрещено.

Составьте план тренировок дома и назначьте время на физическую активность каждый день

Спортзалы сейчас закрыты на карантин, однако дома можно уделять время для занятия спортом.

"Приседания, отжимания от пола, различные вариации планки и мостика, скакалка и обруч укрепляют мышцы и связки. А еще – помогают "сжечь" часть калорий, которое раньше вы тратили на дорогу до работы и домой", – добавила экс-министр здравоохранения.

Используйте подручные материалы

Если у вас дома есть собственные тренажеры и беговая дорожка, начните заниматься с ними. Если нет, тогда можно выполнять многие другие упражнения без дополнительного оборудования.

Снижайте интенсивность

Любая нагрузка – это стресс для организма, и если уровень такого стресса повышен, защитные механизмы организма ослабевают. Тренировки должны оставаться умеренными и взвешенными, чтобы не ухудшать иммунитет.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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