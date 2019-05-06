Как занятия спортом влияет на работу мозга
В целом, физическая активность – один из необходимых элементов вашего образа жизни, если вы заинтересованы в высокой производительности. Опыт "биохакеров" Кремниевой долины – тому доказательство. И то, чему стоит у них поучиться, – ежедневно выделять время на работу с телом.
Тренировки, прогулки на свежем воздухе, активный отдых, качественный сон, общение с друзьями и близкими, хобби и здоровая диета — на самом деле все то, что делает нашу жизнь насыщенной и интересной, также улучшает когнитивные способности, об этом в эксклюзивном комментарии Здоровью 24 рассказал мастер-тренер и соучредитель фитнес-студии hiitworks Ярослав Сойников.
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Исследования в этой области ведутся очень активно, и есть несколько теорий, как упражнения сделают вас умнее. Уже доказано, что упражнения улучшают:
- настроение и способность сохранять оптимизм;
- способность долго и сосредоточенно работать;
- внимание;
- долгосрочную память;
- способности к обучению.
Как объясняется эта связь?
Упражнения стимулируют создание новых клеток в мозге. Это дает долгосрочный эффект. Но есть и эффект, который вы чувствуете сразу же после тренировки. Он связан с выделением нейротрансмиттеров, ответственных за хорошее настроение, активность и устойчивость к стрессам. Их еще называют "гормонами счастья".
Кроме того, освоение нового всегда полезно для мозга. Ведь скука и однообразие ухудшают когнитивные способности. А разнообразные физические упражнения могут нагрузить рецепторы и заставить мозг решать новые задачи.
Какие именно упражнения могут улучшить работу мозга?
Развить умственные способности помогут различные упражнения с разными снарядами и в разных положениях.
Умеренно интенсивные упражнения имеют замечательную способность стимулировать рост клеток "рационального мозга", а так же качают долговременную память и способность анализировать информацию и принимать правильные решения. Такой эффект дают, например, занятия на петлях TRX с умеренной интенсивностью.
Занятия на петлях TRX
Высокоинтенсивные, интервальные тренировки имеют выраженное положительное влияние на общие показатели здоровья и на эндокринную систему. А это важно для работы мозга. Кроме того, упражнения помогают быстро адаптироваться к стрессу и снижают реакцию на него. Такими тренировками являются кардио и HIIT-тренировки, на которых используются высокоинтенсивные, интервальные упражнения.
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От каких болезней мозга защищает физическая активность?
Доказано, что упражнения защищают нас от нейронных дегенеративных заболеваний, ассоциированных со старением, таких как болезнь Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нервных клетках разного "белкового мусора" (тау-белки и белки бета-амилоида), который постепенно убивает нейроны в различных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию.
Что делать людям, которые не могут быть физически активными?
Если они не могут быть активными из-за заболевания, и речь не идет о каких-то острых заболеваниях, то всегда можно подобрать режим, в котором человек сможет тренироваться. Надо посоветоваться с врачом, с тренером и подобрать правильные упражнения.
Физическая активность особенно полезна для людей, которые имеют умственную работу
Если же речь о том, что у людей просто не хватает времени заниматься, то стоит упомянуть, что тренировки улучшают производительность. Если добавить тренировку в график, вы просто будете быстрее и яснее рассуждать и больше успевать. Каждый день должен быть хотя бы час физической активности для поддержания здоровья и работы мозга. Это могут быть 3-4 тренировки в неделю плюс прогулки, активные хобби, катание на велосипеде и тому подобное.
Как оставаться здоровым в любом возрасте?
Уделять хотя бы час в день физической активности, достаточно спать, правильно питаться и насыщать свою жизнь интересной работой, общением и приятными событиями.
Ежедневно нужно час быть физически активным
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Но с фитнесом важно также не переборщить. Придерживайтесь правила: не больше 2 высокоинтенсивных тренировок в неделю, 2 умеренно интенсивные тренировки и 1-2 восстановительные. Чрезмерное количество интенсивных тренировок так же вредно для умственной работоспособности, как и их отсутствие. Чтобы быть здоровым, надо соблюдать меру во всем.
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