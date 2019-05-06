Как занятия спортом влияет на работу мозга

В целом, физическая активность – один из необходимых элементов вашего образа жизни, если вы заинтересованы в высокой производительности. Опыт "биохакеров" Кремниевой долины – тому доказательство. И то, чему стоит у них поучиться, – ежедневно выделять время на работу с телом.

Тренировки, прогулки на свежем воздухе, активный отдых, качественный сон, общение с друзьями и близкими, хобби и здоровая диета — на самом деле все то, что делает нашу жизнь насыщенной и интересной, также улучшает когнитивные способности, об этом в эксклюзивном комментарии Здоровью 24 рассказал мастер-тренер и соучредитель фитнес-студии hiitworks Ярослав Сойников.

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Исследования в этой области ведутся очень активно, и есть несколько теорий, как упражнения сделают вас умнее. Уже доказано, что упражнения улучшают:

настроение и способность сохранять оптимизм; способность долго и сосредоточенно работать; внимание; долгосрочную память; способности к обучению.

Соучредитель фитнес-студии hiitworks Ярослав Сойников “Интересен тот факт, что упражнения могут также нивелировать негативное влияние недостатка сна на когнитивные способности. Поэтому, если вы не выспались, вам нужна короткая умеренно интенсивная тренировка, чтобы мозг заработал лучше".

Как объясняется эта связь?

Упражнения стимулируют создание новых клеток в мозге. Это дает долгосрочный эффект. Но есть и эффект, который вы чувствуете сразу же после тренировки. Он связан с выделением нейротрансмиттеров, ответственных за хорошее настроение, активность и устойчивость к стрессам. Их еще называют "гормонами счастья".

Кроме того, освоение нового всегда полезно для мозга. Ведь скука и однообразие ухудшают когнитивные способности. А разнообразные физические упражнения могут нагрузить рецепторы и заставить мозг решать новые задачи.

Какие именно упражнения могут улучшить работу мозга?

Развить умственные способности помогут различные упражнения с разными снарядами и в разных положениях.

Умеренно интенсивные упражнения имеют замечательную способность стимулировать рост клеток "рационального мозга", а так же качают долговременную память и способность анализировать информацию и принимать правильные решения. Такой эффект дают, например, занятия на петлях TRX с умеренной интенсивностью.



Занятия на петлях TRX

Высокоинтенсивные, интервальные тренировки имеют выраженное положительное влияние на общие показатели здоровья и на эндокринную систему. А это важно для работы мозга. Кроме того, упражнения помогают быстро адаптироваться к стрессу и снижают реакцию на него. Такими тренировками являются кардио и HIIT-тренировки, на которых используются высокоинтенсивные, интервальные упражнения.

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Соучредитель фитнес-студии hiitworks Ярослав Сойников “Еще одним способом улучшить концентрацию и сбалансировать работу симпатической и парасимпатической нервной системы является йога. Это настоящее спасение для тех, кто работает умственно. Снизить кортизол и улучшить способность сохранять сосредоточенность помогают также дыхательные упражнения и использование массажных валиков (гридов)”.

От каких болезней мозга защищает физическая активность?

Доказано, что упражнения защищают нас от нейронных дегенеративных заболеваний, ассоциированных со старением, таких как болезнь Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера – что это? Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи.



Болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нервных клетках разного "белкового мусора" (тау-белки и белки бета-амилоида), который постепенно убивает нейроны в различных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию.

Что делать людям, которые не могут быть физически активными?

Если они не могут быть активными из-за заболевания, и речь не идет о каких-то острых заболеваниях, то всегда можно подобрать режим, в котором человек сможет тренироваться. Надо посоветоваться с врачом, с тренером и подобрать правильные упражнения.



Физическая активность особенно полезна для людей, которые имеют умственную работу

Если же речь о том, что у людей просто не хватает времени заниматься, то стоит упомянуть, что тренировки улучшают производительность. Если добавить тренировку в график, вы просто будете быстрее и яснее рассуждать и больше успевать. Каждый день должен быть хотя бы час физической активности для поддержания здоровья и работы мозга. Это могут быть 3-4 тренировки в неделю плюс прогулки, активные хобби, катание на велосипеде и тому подобное.

Соучредитель фитнес-студии hiitworks Ярослав Сойников “Сидячий образ жизни негативно влияет на когнитивные способности. Длительная статическая нагрузка на мышцы спины и шеи в неестественном сидячем положении приводит к мышечным дисбалансам и нарушению кровоснабжения головы. Многим знакомы хронические боли в области головы и шеи. Это плата за недвижимость. Следовательно, стоит уделять внимание растяжкам, восстановлению подвижности и укреплению мышц. В этом помогут восстановительные занятия типа йоги”.

Как оставаться здоровым в любом возрасте?

Уделять хотя бы час в день физической активности, достаточно спать, правильно питаться и насыщать свою жизнь интересной работой, общением и приятными событиями.



Ежедневно нужно час быть физически активным

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Но с фитнесом важно также не переборщить. Придерживайтесь правила: не больше 2 высокоинтенсивных тренировок в неделю, 2 умеренно интенсивные тренировки и 1-2 восстановительные. Чрезмерное количество интенсивных тренировок так же вредно для умственной работоспособности, как и их отсутствие. Чтобы быть здоровым, надо соблюдать меру во всем.

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