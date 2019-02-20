Как запах мужчины влияет на женское поведение

Американские психологи выяснили, что под воздействием мужского феромона андростенона женщины больше пьют.

Ученые из Университета Южной Флориды пригласили 103 женщины принять участие в эксперименте. По легенде, им нужно было оценить мужской парфюм, говорится в исследовании.

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На самом деле духами воспользовались только 50% добровольцев-мужчин – и это был аромат с мужским феромоном. Другие же нанесли на тело обычную воду.



Женщины больше пьют, когда чувствуют запах мужчины

Затем исследователи проследили за поведением участников. Женщины, на которых влиял мужской запах, чаще других касались пива (в рамках эксперимента им налили безалкогольное пиво). Психологи объясняют это тем, что алкоголь в культуре ассоциируется с сексом.

Как показали предыдущие исследования, в эксперименте с женскими феромонами мужчины делали так же – от волнения начинали больше пить.

Также австралийские ученые выяснили, что если мужчина посмотрит на сексуальную женщину, ему будет очень хотеться мяса.

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