Как защитить себя от болезни Альцгеймера

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Как защитить себя от болезни Альцгеймера
Как защитить себя от болезни Альцгеймера / unsplash.com

Болезнь Альцгеймера называют "чумой XXI века", ведь по разным данным, ею страдают более 50 миллионов человек. Сейчас лекарств от этого заболевания нет, однако ученые продолжают исследовать факторы, которые способствуют ее развитию.

Исследователи из Университета Колумбия (США) и Института Тауба обнаружили, что гормон ирисин (irisin), который образуется во время занятий спортом, может уменьшить риск развития пока неизлечимой формы деменции – болезни Альцгеймера, пишет MedicalXpress.

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Ученые провели анализ образцов мозговой ткани пациентов с болезнью Альцгеймера и обнаружили, что у больных в гиппокампе (отделе головного мозга, отвечающего за формирование памяти) содержание гормона снижается.

via GIPHY

Эксперименты на мышах показали, что ирисин в мозге грызунов защищает синапсы (контакты между нейронами) от повреждений, которые могут негативно повлиять на память. При недостатке ирисина в гиппокампе у животных возникают проблемы с памятью и ослабление синапсов.

 
Болезнь Альцгеймера – причины возникновения

Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи.

Болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нервных клетках разного "белкового мусора" (тау-белки и белки бета-амилоида), который постепенно убивает нейроны в различных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию.

У мышей, которые плавали каждый день в течение пяти недель, не зафиксировали признаков деменции даже при введении белков бета-амилоида – пептидов, которые, как принято считать, способствуют развитию болезни Альцгеймера у человека. Однако блокирование активности ирисина полностью унесло положительный эффект от физической активности.

Ирисин образуется в организме при усиленной работе мышц. Также исследователи обнаружили, что он играет важную роль в метаболизме, в частности, способствует превращению белого жира в бурый.

via GIPHY

Результаты исследования могут быть использованы в качестве терапии деменции у людей. Ученые планируют подобрать препараты, которые могут спровоцировать выработку ирисина или оказать действие, которое схоже с действием гормона.

Вывод ученых: физические нагрузки способствуют образованию ирисина, который может уменьшить риск развития болезни Альцгеймера.

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Теги: Здоровье исследования Лечение болезнь Альцгеймера
Источник: 24 Канал
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