Как заставить подростков есть здоровую пищу: хитрый способ от ученых

Психологи из Бутского университета Чикаго нашли простой способ убедить подростков отказаться от фастфуда и выбирать здоровую пищу.

Ученые предлагают манипулировать их желанием идти против системы и обостренным чувством справедливости, говорится в исследовании.

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"Маркетинг продуктов питания специально разработан для создания положительных эмоциональных ассоциаций с нездоровой пищей, чтобы связать их с ощущением счастья и веселья", – пояснил профессор Кристофер Дж. Брайан, один из авторов исследования.

Чтобы разрушить эти ассоциации, ученые предлагают просто рассказать и показать подросткам о том, как маркетологи управляют их сознанием. Эффективность приема доказана на примере восьмиклассников из Техаса.



Манипуляции помогут перейти на здоровое питание

Психологи разделили подростков на несколько групп: одним они дали традиционные материалы о пользе здорового питания для организма, а другим – информацию о том, как маркетинговые кампании влияют на людей с целью получения прибыли. Особое внимание уделялось тому, что реклама нацелена на уязвимые группы населения: маленьких детей и бедные семьи.

Опрос, проведенный после эксперимента, показал, что потребление фастфуда у школьников снизилось на 31%. Особенно поразили мальчики. Психологи говорят, что для устойчивой неприязни к вредной пище, информацию о маркетинге нужно освежать в памяти каждые три месяца.

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