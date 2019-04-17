Как заставить подростков есть здоровую пищу: хитрый способ от ученых

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Здоровое питание
Здоровое питание / pixabay.com

Психологи из Бутского университета Чикаго нашли простой способ убедить подростков отказаться от фастфуда и выбирать здоровую пищу.

Ученые предлагают манипулировать их желанием идти против системы и обостренным чувством справедливости, говорится в исследовании.

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"Маркетинг продуктов питания специально разработан для создания положительных эмоциональных ассоциаций с нездоровой пищей, чтобы связать их с ощущением счастья и веселья", – пояснил профессор Кристофер Дж. Брайан, один из авторов исследования.

Чтобы разрушить эти ассоциации, ученые предлагают просто рассказать и показать подросткам о том, как маркетологи управляют их сознанием. Эффективность приема доказана на примере восьмиклассников из Техаса.

Маніпуляції допоможуть перейти на здорове харчування
Манипуляции помогут перейти на здоровое питание

Психологи разделили подростков на несколько групп: одним они дали традиционные материалы о пользе здорового питания для организма, а другим – информацию о том, как маркетинговые кампании влияют на людей с целью получения прибыли. Особое внимание уделялось тому, что реклама нацелена на уязвимые группы населения: маленьких детей и бедные семьи.

Опрос, проведенный после эксперимента, показал, что потребление фастфуда у школьников снизилось на 31%. Особенно поразили мальчики. Психологи говорят, что для устойчивой неприязни к вредной пище, информацию о маркетинге нужно освежать в памяти каждые три месяца.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Дети Здоровое питание
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