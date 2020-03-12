Как здороваться во время коронавируса: простые советы от 24 канала

С 12 марта в Украине начался карантин из-за распространения коронавируса. Власть и врачи призывают не паниковать, а лишь соблюдать правила гигиены и избегать рукопожатий. Журналисты 24 канала рассказали, как правильно здороваться, чтобы не заразиться Covid-2019.

11 марта правительство Украины приняло решение закрыть учебные заведения и запретил проводить массовые мероприятия с участием более 200 человек.

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Кроме этого, скорее всего, в 22 часа 12 марта Украина перекроет все контрольно-пропускные пункты на границе с государствами-соседями.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев воздержаться от поездок в страны, пораженные коронавирусом Covid-19. А врачи отмечают, что необходимо часто мыть руки, не трогать лицо, закрывать нос и рот, когда чихаете, и избегать рукопожатий.

Как же здороваться правильно? Смотрите в ролике 24 канала:

Что такое карантин?Это запрет посещения учебных заведений, проведения массовых мероприятий, развлекательных, спортивных событий. Также карантин запрещает посещать больных в стационарах во время эпидемий гриппа.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала