Как здоровое питание поможет сэкономить деньги

Группа исследователей из Университета Тафтса и Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета проанализировала влияние десяти показателей диеты включая потребление фруктов и овощей, орехов и семян, переработанного мяса и оценила ежегодные расходы на лечение заболеваний.

Оказалось, что они составляют более 300 долларов (7200 гривен) для человека в год, пишет PLOS Medicine.

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Как проходило исследование

В новом исследовании ученые сосредоточились на измерении содержания в рационе десяти групп пищевых продуктов – фруктов, овощей, орехов/семян, цельного зерна, необработанного красного мяса, обработанного мяса, сладких напитков, полиненасыщенных жиров, морепродуктов, омега-3 жиров и натрия и оценке их влияния на здоровье организма.

Команда проанализировала риск возникновения кардио метаболических заболеваний каждого участника и средние затраты на лечение. Затем ученые пересчитали, сколько денег на походы к врачам тратили бы люди, если бы питались более сбалансировано.

Результаты исследования

Оказалось, что в среднем каждый человек тратит 301 доллар на лечение кардио метаболических заболеваний, вызванных нездоровым питанием. Наиболее негативно влияют три показателя диеты: потребление переработанного мяса, низкое потребление орехов/семян и низкое потребление морепродуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты.

Ученые отмечают, что, возможно, их работа недооценивает стоимость плохих пищевых привычек, так как неправильное питание может быть причиной не только кардио метаболических заболеваний, но и других болезней, таких как рак.

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