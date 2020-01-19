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Как жарить еду без вреда для здоровья: ответ специалиста

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Можно ли есть жареное / Unsplash

Большинство людей считает, что жареное никак не может быть частью здорового питания. На самом деле, это не совсем так.

Эксперт в сфере питания Анастасия Калига объяснила, можно все же жарить или нет.

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  • Жарка как вид термической обработки может совершенно спокойно быть в вашем рационе, но при соблюдении некоторых правил. Также помните о том, что жареная пища не должна быть ежедневным удовольствием, как и не может быть основой вашего питания.

  • Важно понимать, что есть масла, которые нагревать нельзя, ведь в них могут образовываться токсичные вещества, полимеры жирных кислот и свободные радикалы, которые могут с легкостью испортить нам здоровье – они предназначены для холодных блюд. Есть масла, которых не нужно бояться, на них можно жарить (не часто) и наслаждаться едой. Самое главное – точка задымления (порог, при котором масло разрушается и становится непригодным). Этот порог составляет примерно 160 градусов. Выбирайте масло, которое выдерживает высокую температуру и не становится токсичным: авокадо, кокосовое, рафинированное.

  • К сожалению, корочка должна отсутствовать. Чем темнее корочка, тем больше в ней токсичных веществ, образовавшихся во время обработки. Если не хотите отказываться от такой пищи, употребляйте ее хотя бы значительно реже.

  • Самый удобный способ пожарить что-то и "не навредить" себе – это антипригарная сковорода, ведь на ней все прекрасно приготовится и без масла, а некоторые способны правильно распределять температуру.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
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