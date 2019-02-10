Как женщинам бросить курить: ученые назвали эффективный способ

Курящие женщины втрое реже отказываются от курения, чем мужчины. Причиной этого является неэффективный способ лечения зависимости. Однако, ученые назвали эффективный способ, как женщинам бросить курить – им нужно меньше нервничать и покой.

Американские ученые из Медицинского университета Южной Каролины США провели эксперимент, в ходе которого следили почти за двумя сотнями курильщиков, передает "МедикФорум".

Читайте также: Как изменится организм после отказа от курения

В нервной ситуации женщины испытывали больше стресса, чем мужчины. Из-за этого у них чаще возникало желание затянуться сигаретой.

Ученые пришли к выводу, что присущая женщинам нервозность может усиливать их тягу и привыкание к курению. Поэтому, пока женщина будет находиться в стрессе и не восстановит свой покой, вряд ли сможет бросить курить.

Зависимость от курения у прекрасной половины человечества определяется не желанием получить новую дозу никотина, а психоэмоциональным фактором.

"Самым распространенным предлагаемым способом бросить курить сегодня является никотинозаминна терапия – пластыри, жевательные резинки, ингаляторы. Если бы женщины зависели от сигарет прежде всего из-за никотина, это было бы отличным решением. Однако на женщинах все эти заменители работают не очень эффективно", – отметили исследователи.

Поэтому, для того чтобы избавиться от этой вредной привычки женщинам рекомендуют заниматься медитацией, общаться с психологом и проще смотреть на жизненные невзгоды.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.