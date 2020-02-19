Как женщины и мужчины с легкостью определяют "партнера на одну ночь"

Согласно исследованию, как женщины, так и мужчины достаточно просто на подсознательном уровне определяют "легкодоступного партнера". Впрочем, как оказалось, пользуются этой информацией по-разному.

Такие черты, как склонность к флирту, привычка расслабляться с помощью спиртного и эмоциональная незрелость повышают шансы человека стать объектом манипуляций, обмана и давления, учитывая романтические и сексуальные отношения, пишет Evolutionary Behavioral Sciences.

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Исследователи отмечают, что обычно такие исследования посвящены мужчинам, которые устраивают себе "охоту" на женщин, после чего сексуально эксплуатируют их. Специалисты решили провести эксперимент, чтобы определить, как женщины определяют доступных для эксплуатации партнеров, делают ли они это и на сколько их привлекают такие особенности.

151 студентке показали 110 фото мужчин и некоторые из них свидетельствовали о чертах, которые связывают с податливостью и эмоциональной нестабильностью: застенчивость, юность, сонливость, опьянение, незрелость или безрассудство. Затем девушек опросили, насколько каждый из мужчин привлекателен для случайного секса и для длительных отношений, а также насколько легко его удалось соблазнить, использовать для выполнения собственных желаний в сексе или обмануть. После этого, полученные данные сравнили с результатами аналогичного исследования с мужчинами, которое проводили в 2012 году.

Мы обнаружили, что женщины могут идентифицировать мужчин, на которых было бы легче оказывать давление, обмануть, соблазнить или подвергнуть сексуальному насилию, так же, как мужчины могут идентифицировать таких женщин. Но, в отличие от мужчин, женщины не считают эти сигналы привлекательными,

– говорится в исследовании.

Очевидно, если женщина хочет использовать мужчину для секса, то обращает внимание на другие сигналы. Во время обоих исследований, женщины и мужчины сошлись только на том мнении, что обоим сторонам нравятся партнеры, склонные к флирту. Впрочем, для женщин оказались гораздо важнее признаки генетической приспособленности (например, интеллект и черты лица).

Женщин не привлекают мужчины, которыми легко манипулировать или которых легко обманывать... Что привлекает женщин? Хорошее здоровье и заинтересованность,

– заявил доктор Эдэйр.

Специалисты отмечают, что гендерные стратегии женщин и мужчин могут меняться с течением времени и зависеть от культуры.

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