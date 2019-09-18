Как жить с человеком больным маразмом

У людей с деменцией (также болезнь Альцгеймера, маразм) часто возникает потребность куда-то идти. Иногда им скучно, иногда это побочное действие лекарств. Бывает, что пожилой человек просто пытается удовлетворить естественные нужды типа жажды, голода или посещения туалета.

У каждого больного есть свои причины для блужданий. Очень важно выяснить эти причины и контролировать.

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Как ухаживать за человеком с деменцией?

1. Организуйте для пожилого человека время физической нагрузки вроде прогулки под присмотром. Так можно удовлетворить естественную потребность в движении.

2. Поставьте, где возможно, замки. Дверные защелки установите на уровне выше головы или ближе к полу. Люди с деменцией обычно стараются открывать только то, что находится на уровне лица.

Деменция – что это? Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно - он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи. Болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нервных клетках разного "белкового мусора" (тау-белки и белки бета-амилоида), которое постепенно убивает нейроны в различных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию.

3. Замаскируйте дверь. Повесьте на входную дверь занавеску или яркий плакат. Так дверь не будет похожа на дверь. Иногда помогает красный знак "стоп" или "не заходить".

4. Положите у порога угольно-черный коврик или покрасьте крыльцо в черный цвет. Черное пятно может показаться больному человеку глубокой дырой.



С больным человеком нужно много гулять

5. Повесьте на дверные ручки детские защитные накладки.

6. Подберите часы или брелок с трекером. Так можно следить за больным человеком.

7. Спрячьте необходимые для прогулок предметы вроде любимого пальто, очков или сумочки, без которых больной человек обычно не выходит из дома.

8. На верхнюю одежду можно прикрепить заметную бирку с адресом или телефоном. Больной человек может носить браслет с такой же информацией.

9. Всегда имейте под рукой свежие фотографии больного человека.

10. Предупредите соседей, что пожилой человек иногда уходит из дома. Оставьте им номер телефона.

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