Как жить с токсичными людьми не навредив своей психике

Токсичные люди – это люди с несколько деструктивным мировоззрением. После общения с такими людьми мы чувствуем усталость и опустошение, или ведемся на их манипуляции, чем еще больше усугубляем свое положение.

Обычно, психологи советуют обрывать связи с "ядовитыми" лицами. Однако психолог Анна Мельник дала несколько дельных советов, что делать в том случае, если это родной вам человек.

Читайте также: Как не дать собой манипулировать: 7 действенных правил

Токсичные люди часто жалуются на жизнь и преимущественно обесценивают абсолютно все, с чем имеют дело. Они любят перекладывать ответственность на других и манипулировать, указывать на ошибки и никогда не признавать своих. Обычно такие лица некорректно общаются с теми, кто не попадает под их "статус", а также часто завидуют и склонны к ревности.

Ядовитые люди часто раздают советы, однако будьте уверены – это лишь очередной способ выделиться, чтобы показаться лучше кого-то.

Как понять, что рядом с вами токсичный человек

Становится морально плохо, вы чувствуете душевную боль или стыд за себя и не можете понять почему;

или за себя и не можете понять почему; Возникает ощущение пустой траты времени;

Чувствуете опустошение ;

; Хотите смыть с себя невидимую грязь;

Начинаете сомневаться в себе и своих решениях;

и своих решениях; У вас появляется тревога и страх за будущее ;

; Человек не воспринимает слова "нет" и обижается;

и обижается; Чувствуете, что вас пытаются контролировать;

Как выжить с токсичными людьми

С токсичным человеком бессмысленно бороться, ведь он не видит в себе никакой проблемы. Однако вы можете сделать так, чтобы такому человеку было нечем "питаться".

Перестаньте каждый раз спасать его, решая проблемы или давая советы. Позвольте человеку нести ответственность за свою жизнь самостоятельно ;

; Если человек жалуется на жизнь – не будьте терпеливы. Если вам не нравится диалог – прямо, но корректно скажите: "хватит об этом говорить" или спросите, как он может это изменить. Ставьте рациональные вопросы , которые заставят задуматься;

, которые заставят задуматься; Не открывайте свою душу, рассказывая самые сокровенные желания;

открывайте свою душу, рассказывая самые сокровенные желания; Не увлекайтесь рассказами, выпытывая детали истории – это создаст еще большую драму;

увлекайтесь рассказами, выпытывая детали истории – это создаст еще большую драму; Не поддерживайте плохие разговоры. Перестаньте сплетничать и обсуждать кого-то за глаза хотя бы с этим человеком;

поддерживайте плохие разговоры. Перестаньте сплетничать и обсуждать кого-то за глаза с этим человеком; Не подстрекайте зависимости этого человека (если таковые имеются), позвав на перекур или на бокал вина;

подстрекайте зависимости этого человека (если таковые имеются), позвав на перекур или на бокал вина; Вообще никогда не спрашивайте у них советов на любую тему;

не спрашивайте у них советов на любую тему; Начните говорить таким людям твердое "нет";

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.