Как жить с токсичными людьми не навредив своей психике
Токсичные люди – это люди с несколько деструктивным мировоззрением. После общения с такими людьми мы чувствуем усталость и опустошение, или ведемся на их манипуляции, чем еще больше усугубляем свое положение.
Обычно, психологи советуют обрывать связи с "ядовитыми" лицами. Однако психолог Анна Мельник дала несколько дельных советов, что делать в том случае, если это родной вам человек.
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Токсичные люди часто жалуются на жизнь и преимущественно обесценивают абсолютно все, с чем имеют дело. Они любят перекладывать ответственность на других и манипулировать, указывать на ошибки и никогда не признавать своих. Обычно такие лица некорректно общаются с теми, кто не попадает под их "статус", а также часто завидуют и склонны к ревности.
Ядовитые люди часто раздают советы, однако будьте уверены – это лишь очередной способ выделиться, чтобы показаться лучше кого-то.
Как понять, что рядом с вами токсичный человек
- Становится морально плохо, вы чувствуете душевную боль или стыд за себя и не можете понять почему;
- Возникает ощущение пустой траты времени;
- Чувствуете опустошение;
- Хотите смыть с себя невидимую грязь;
- Начинаете сомневаться в себе и своих решениях;
- У вас появляется тревога и страх за будущее;
- Человек не воспринимает слова "нет" и обижается;
- Чувствуете, что вас пытаются контролировать;
Как выжить с токсичными людьми
С токсичным человеком бессмысленно бороться, ведь он не видит в себе никакой проблемы. Однако вы можете сделать так, чтобы такому человеку было нечем "питаться".
- Перестаньте каждый раз спасать его, решая проблемы или давая советы. Позвольте человеку нести ответственность за свою жизнь самостоятельно;
- Если человек жалуется на жизнь – не будьте терпеливы. Если вам не нравится диалог – прямо, но корректно скажите: "хватит об этом говорить" или спросите, как он может это изменить. Ставьте рациональные вопросы, которые заставят задуматься;
- Не открывайте свою душу, рассказывая самые сокровенные желания;
- Не увлекайтесь рассказами, выпытывая детали истории – это создаст еще большую драму;
- Не поддерживайте плохие разговоры. Перестаньте сплетничать и обсуждать кого-то за глаза хотя бы с этим человеком;
- Не подстрекайте зависимости этого человека (если таковые имеются), позвав на перекур или на бокал вина;
- Вообще никогда не спрашивайте у них советов на любую тему;
- Начните говорить таким людям твердое "нет";
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