Как живет украинский студент в эпицентре вспышки коронавируса и что делает посольство: эксклюзив

Китайский коронавирус 2019-nCoV впервые появился в Ухане еще в начале декабря, впрочем внимание на него обратили на прошлой неделе – когда количество больных начало стремительно расти. Журналисты Здоровье 24 пообщались с украинцем, который живет в городе, где появился вирус.

Украинский студент по имени Костя (имя изменено) проживает в эпицентре вспышки коронавируса – в городе Ухань. Из соображений безопасности он попросил не указывать его фамилию, впрочем, охотно рассказал о том, как сейчас живет закрытый город.

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Парень объяснил, что несколько первых случаев заболевания появились в районе Уханя "по ту сторону реки" от него – Ханькоу. Впрочем, на это особо никто не обращал внимания, ведь это были единичные случаи.

Тревогу забили на прошлой неделе – когда вирус начал передаваться среди населения и люди стали массово болеть. Впрочем Костя уверяет – власть на этот раз начала действовать действительно быстро, ведь она не хочет повтора 2002-2003 годов.

В 2002 году в Китае началась эпидемия коронавируса SARS, который из-за игнорирования власти быстро распространился и унес жизни около 900 человек по всему миру менее чем за год.

Тогда верхушку Китая обвинили в попустительстве эпидемии – она подверглась жесткой критике как и мировых лидеров, так и граждан.

По словам Кости, на этот раз КНР сразу начала действовать решительно и принимать все необходимые меры, ведь у них есть мотивация – остаться на своих должностях.

Они сейчас делают все, чтобы остаться на своих должностях.

Общественные места в районе Ханькоу начали закрывать еще до того, как об эпидемии массово затрубили СМИ. Например, местный клуб закрыли буквально на следующий день сразу после того, как оценили опасность вируса.

Как живут местные жители Ухань и хватает ли продуктов

Мы сейчас не выходим из дома и вообще мало кто выходит. Сегодня ездили в ближний супермаркет скупиться, то по дороге видели две-три машины. В самом супермаркете ситуация такая же.

Улицы Уханя действительно пустые, впрочем это не только из-за коронавируса. В период Китайского Нового года люди ежегодно массово разъезжаются в другие города и провинции, и часть из них успела выехать к закрытию. Оставшиеся же жители, стараются не выходить на улицу, а кто ходит, то в масках или даже в противогазах.



Пустые улицы города Ухань / Getty Images

По его словам, в супермаркете полно продуктов, выбирай, что хочешь: мясо, овощи и фрукты – все есть. Единственная проблема – это маски. На них теперь большой спрос и вместе с тем дефицит, поэтому на этом многие наживается. Поэтому обычная маска, которая ранее стоила 2-3 юаня, сейчас стоит 50, то есть приблизительная цена обычной медицинской маски составляет 175 гривен.

Как всегда, город выполняет свои санитарные нормы – по нему ездят машины и моют улицы, и это вполне обычное дело. Единственное, что изменилось – дворники убирают на улицах в масках и плащах, "но не в таких, как на фото и видео, как будто химзащита из Чернобыля, а в обычных", – успокаивает Костя.

Китайский народ не слишком паникует, ведь он сильный. Они держатся до последнего, особенно старшее поколение – они очень закаленные.

Как контролируют вирус в студенческих общежитиях

Как типичный студент, Костя проживает в кампусе. В нем усилена охрана и пускают только по документам (студенческими). Если заходит чужой человек из другого университета, его нужно встретить на пропускном пункте и предоставить свой пропуск, чтобы гость смог пройти.

После вспышки вируса, каждому кто заходит в общежитие – измеряют температуру специальным градусником и если все нормально – пропускают.

Что касается самих студентов – очевидно, о них заботятся. Каждое утро все спускаются на пропускной пункт, меряют температуру, записываются и расписываются. Если у кого-то она высокая или симптомы простуды – студента направляют в больницу, где тот сдает все необходимые анализы. К слову, в кампусе Кости еще не было зафиксировано ни одной вспышки коронавируса, и у подозреваемых выявляли лишь обычный грипп.

Устройство, которым меряют температуру / Getty Images

Кроме того, студенты постоянно контактируют с преподавателями с помощью китайской соцсети WeChat. Там они отчитываются о состоянии своего здоровья, а те, кто успел выехать из города – сообщают еще и о своем месте пребывания.

Ходит много фейковых новостей

В городе действительно закрыли аэропорты, метро, ​​вокзалы, общественный транспорт тоже не ездит. Ходят слухи, что завтра ограничат и движение машин, впрочем парень не знает, правда ли это.

Нас просят сильно не распространять информацию в социальных сетях, ведь фейков ходит на самом деле много. Некоторым людям пишут с российских телеканалов нечто вроде "кто может поснимать видео, что в городе происходит, не за бесплатно". Впрочем никто не знает даже, что снимать, так как все улицы просто пустые,

– рассказывает парень.

Костя объясняет, что множество видео среди встречающихся в сети – на самом деле 2002-2003 годов. Поскольку видеозаписи старые и описывают ситуацию прошлой эпидемии – они не соответствуют действительности.

Была ситуация, когда студенты распространяли между собой информацию, что якобы в конкретный день будут летать самолеты и разбрызгивать дезинфицирующее средство – но этого не было.

Он не понимает, почему вокруг срока строительства больницы столько шума. По его словам, в Китае абсолютно все строится в очень быстром темпе.

Они все строят быстро и в темпе. За время проживания в этой стране я понял, что они все строят очень быстро. Китай для меня – одно большое строительство. За 5 дней они спокойно смогут построить больницу, тем более, строят ее по схеме пекинской, которую создали во время эпидемии SARS.

Посольство Украины не может помочь

По словам парня, когда все началось, украинские студенты, проживающие в Ухане, начали писать в Посольство Украины, которое расположено в Пекине. Вместо этого им ответили, что ничем не могут помочь и посоветовали своими силами покинуть Ухань или Китай.

Вместе с тем, Посольство Казахстана само нашло своих студентов и написало им. Оно предоставило своим гражданам всю необходимую информацию и заверило, что в крайнем случае их смогут эвакуировать.

Редакция направила в МИД Украины информационный запрос, чтобы они прокомментировали эту ситуацию.

Что известно о коронавирусе из Китая?

По состоянию на 25 января подтверждено 1396 случаев заболевания и 42 погибших.

Новый вид коронавируса, который начался в Китае, вышел за пределы страны. Его зафиксировали в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, США, Франции, Малайзии, Непале и Австралии.

Коронавирус передается от человека к человеку, поэтому во многих странах на границах пытаются выявлять потенциально зараженных лиц.

США взялись за разработку вакцины, впрочем, вероятнее всего, она появится на рынке лишь через несколько лет.

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