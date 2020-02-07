Как живут люди в Ухане: впечатляющий фоторепортаж из изолированного города

Китайский город Ухань, с которого начал распространяться опасный коронавирус, уже более двух недель находится на карантине. Власть перекрыла въезд и выезд из города, чтобы остановить распространение вируса. Кроме того, там действуют жесткие правила.

Сейчас жители Уханя почти не выходят на улицы, фоторепортаж с улиц города обнародовало издание "Новая газета".

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В Ухане действует правило "двух метров": медики не рекомендуют людям подходить ближе друг к другу. По мнению врачей, такое расстояние дает определенные гарантии от заражения.



В Ухане действует правило "двух метров" / Фото: AP

Улицы ранее оживленного города почти пустые. В материале издания говорится, что тех, кто открыто чихает и кашляет, местная власть пытается немедленно изолировать.

Все, что надо знать об опасном коронавирусе – читайте в материале 24 канала.



Улицы Уханя почти пустые / Фото из соцсетей

К слову, власти Китая 6 февраля построили вторую больницу для больных коронавирусом. На ее строительство ушло 10 дней.



В Китае будут больницы для больных / Фото: AP

Большинство людей пытаются оставаться в своих домах. Просто под дверь люди в спецодежде поставляют им еду.



Люди в специальной одежде поставляют еду жителям Уханя / фото: AP

Большинство людей начали работать из дома, даже полиция регистрирует ДТП дистанционно. Например, если столкнулись автомобили, то люди просто присылают фото на электронную почту полиции, а та оформляет все без личного контакта. Даже Генеральная прокуратура КНР, как сообщается, стала допрашивать подозреваемых исключительно дистанционно, чтобы не подцепить от них коронавирус.



Дезинфекция против коронавирус / Фото: AP

Существенной проблемой является то, что накануне введения карантина из Уханя выехали примерно 5 миллионов людей. Они могут быть потенциальными носителями опасного вируса. Власти Китая пытаются собрать их всех вместе. В 35 городах созданы 300 сборных пунктов, где жители Уханя должны немедленно зарегистрироваться.

Но не все уханьцы рвутся в эти карантинные лагеря. Китай сотрясают слухи о том, что много людей из блокированного города затаились и прячутся, распространяя вокруг себя тучи вирусов. За выдачу уханьця, который скрывается от регистрации, некоторые органы местной власти назначали награду – от ста до трехсот долларов,

– написали в материале.

Смотрите видео: как живут люди в Ухане

Что известно об опасном коронавирусе:

​Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань. Потом город закрыли на карантин и построили отдельные больницы для больных.

По состоянию на 7 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 639 человек. Общее количество инфицированных – 31 500 человек по всему миру. По статистике, 9% инфицированных умирают.

В Китай временно прекратили групповые туры. Украина самолетами эвакуировала своих граждан из Китая. Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.



Факты про коронавирус / Инфографика 24 канала

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