Как жизнь в городе влияет на психику: интересные факты от Супрун

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Как жизнь в городе влияет на психику
Как жизнь в городе влияет на психику / Getty Images

Бесспорно город существенно влияет на наше психическое состояние. Он может ухудшать его, усиливая тревожность, чувство одиночества и беспомощности, или же наоборот – способствовать психическому здоровью.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Как город влияет на психику человека:

► Во-первых, по словам Супрун, очень важно быть во взаимодействии с другими людьми и активно проводить время.

"Наш мозг воспринимает социальную изоляцию как физическую боль. Невозможность общаться с другими людьми или страх быть сбитым машиной – это мощный источник стресса", – подчеркнула она.

Супрун считает, что люди, которые живут в городах или районах, где никто никого не знает, имеют большие шансы развить психическую болезнь. Зато общественные пространства, которые позволяют общаться, знакомиться, заниматься спортом или танцевать прямо на улице, способствуют психическому здоровью горожан.

Не соромтеся знайомитися в парках
Не стесняйтесь знакомиться в парках

Поэтому важно, чтобы местные власти обустраивали пешеходные зоны, ярмарки, парки и площадки.

► Другой основой психического здоровья, как говорит Супрун, является инклюзивность города, его безбарьерность. Ведь в результате этого многие в городах становятся изолированными или должны ежедневно отчаянно преодолевать препятствия.

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К примеру, как на инвалидной коляске или с ребенком в коляске попасть в троллейбус, спуститься в метро и сделать пересадку? Никак. Поэтому следует делать две вещи:

  1. По возможности, отходить от антисоциальных подземных переходов и лестниц, и обустраивать наземные переходы, пандусы и удобный общественный транспорт.
  2. Помогать друг другу. Если вы видите, что человеку трудно спускаться или подниматься по лестнице, или открыть двери и проехать коляской, помогите. Ведь когда мы помогаем другим, то сами при этом чувствуем себя счастливыми. А если вам нужна – обращайтесь к окружающим.

► Еще одной важной опорой нашего психического здоровья в городе являются деревья и любая растительность.

Частіше гуляйте в парках
Чаще гуляйте в парках

Как отмечает Супрун, даже 20 минут пребывания среди деревьев и зеленых насаждений помогают преодолевать стрессовое состояние. А наблюдение за птицами британские врачи прописывают как успокаивающее средство. Кроме того, чем больше парков и скверов в пределах пешеходной досягаемости, тем меньшие шансы заболеть психическим заболеванием.

"Как видите, все связано: общественные пространства, деревья, взаимодействие и ответственность. Каждый может присоединиться к тому, чтобы сделать пространство вокруг инклюзивным, дружественным и зеленым", – добавила и.о. министра здравоохранения.

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Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун
Источник: 24 канал
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