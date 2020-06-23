Скорее всего, рацион, богатый жирными, молочными и сладкими продуктами, увеличивает склонность к воспалению и влияет на уровень гормонов в крови.

Новое исследование опубликовали в авторитетном журнале JAMA Dermatology. Еще недавно доказательная дерматология не могла проследить такой связи.

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Ученые включили в анализ данные примерно 25 тысяч взрослых жителей Франции, участвовавших в крупном исследовании с 2009 по 2018 год. За этот период времени они несколько раз давали подробные отчеты о своем рационе.

Люди, у которых были угри во время исследования, гораздо больше употребляли молока, молочного шоколада, фастфуда, сладких продуктов, снеков, чем люди, у которых не было такой проблемы. В то же время, они ели существенно меньше мяса, рыбы, овощей и фруктов.



Сладости вызывают акне / Фото unsplash

Почему диета влияет на состояние кожи

Ученые предполагают, что одной из причин такой связи стало влияние диеты с большим количеством сахара на уровень гормонов в крови и других веществ, которые вызывают оксидативный стресс и воспаление. Эти процессы потенциально могут приводить к появлению угрей.

Авторы исследования считают, что оно должно способствовать изменению понимания дерматологами связи шоколада, сладостей и угрей.

Это важное исследование, которое добавляет новые данные о том, что определенные типы питания могут быть независимым фактором появления угрей у некоторых людей,

– заявила доктор Раджани Катта (Rajani Katta), спикер Американской дерматологической ассоциации.