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Какая страна первой в Европе получит экспериментальные лекарства от коронавируса

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Эстония первой в Европе получит лекарство от коронавируса Авиган
Авіган - експериментальні ліки від коронавірусу / Nikkei

Эстония станет одной из первых стран, которые получат Авиган. Этот японский препарат потенциально может лечить коронавирус. Среди тех, кто может впоследствии получить Авиган – и Украина.

Экспериментальный препарат против коронавируса Авиган передали эстонскому посольству в Токио 6 мая. В Эстонию посылка должна прибыть на следующей неделе, передает ERR.

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Япония решила отправить бесплатные партии препарата Авиган в 43 страны, среди них – и Украина. Каждое государство из списка получит курс лечения Авигана для 20-100 пациентов. По словам главы японского МИД, страна получила запросы на поставку Авигана от около 80 стран.

Что известно о препарате Авиган

  • Авиган или Фавипиравир – это синтетический противовирусный препарат, который во время предыдущих исследований продемонстрировал свою активное действие в борьбе с широким спектром вирусов в нескольких моделях заболевания in vivo.
  • Препарат Фавипиравир используют для лечения новых штаммов гриппа. Клинические испытания действия препарата на COVID-19 начались в феврале.
  • Известно, что Авиган был разработан 6 лет назад. Однако во время испытаний на животных были установлены побочные явления при развитии плода. Поэтому, Авиган запретили принимать беременным и отнесли в список препаратов, лечение которыми возможно только с разрешения правительства.

перебіг коронавірусу
Какой ход коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Медицина Лекарства Япония Эстония Здоровье Лечение
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