Какая альтернатива защитным маскам против COVID-19: исследование ученых из США

Группа американских исследователей заявила, что пластмассовые щитки для лица имеют преимущества перед обычными медицинскими масками. Ученые добавили, что щитки способны защитить от коронавирусной инфекции даже лучше медицинской маски.

Ученые из штата Айова опубликовали свое исследование в журнале Американской медицинской ассоциации.

Важно Маски украинского бренда вошли в рейтинг Forbes, как самые креативные

Как отметили специалисты, данные показывают, что распространение SARS-CoV-2 происходит типичными для респираторных вирусов путями. То есть заразиться можно воздушно-капельным путем через инфекционные частицы, которые оказались достаточно близко от глаз, носа или рта.

Ученые сравнили два средства защиты, которые блокируют такую ​​передачу вируса: медицинские маски и пластиковые щитки для лица. Исследования показали, что щитки довольно эффективно сдерживают вирус.

Какие преимущества имеют щитки

На рекомендованной дистанции почти в 2 метра от другого человека щитки для лица задержали до 92% вирусных частиц , отмечают ученые.

, отмечают ученые. В отличие от масок, которые имеют короткий срок службы и не могут применяться повторно, пластмассовые средства защиты можно мыть водой с мылом или бытовыми дезинфицирующими средствами и использовать многократно.

Специалисты, которые принимали участие в исследованиях, также заявили, что такие щитки удобнее носить , через них проще общаться с окружающими, и они не позволяют случайно прикоснуться к своему лицу руками (что является одним из путей передачи вируса).

, через них проще общаться с окружающими, и они (что является одним из путей передачи вируса). Эксперты добавили, что пластмассовые щитки можно производить по доступной цене и быстро распространять.

Ученые отметили, что использование этого средства может помочь сдержать распространение вируса и оценили его эффективность в диапазоне от 68 до 96%.

Коронавирус в мире: главное

По состоянию на 1 мая в мире на коронавирус заболели 3 357 631 человек, из них 237 029 больных умерли, еще 1 067 670 человек выздоровели.

из них 237 029 больных умерли, еще 1 067 670 человек выздоровели. Страны закрыли свои границы, остановили пассажирские перевозки и объявили карантин.

Однако некоторые страны уже начали смягчать карантинные мероприятия.

Есть и такие места, где коронавирус отступил. К примеру, Гренландия первая поборола COVID-19.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.