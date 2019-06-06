Какая болезнь увеличивает риск инсульта на 30%

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Какая болезнь увеличивает риск инсульта на 30%
Какая болезнь увеличивает риск инсульта на 30% / healthcenter.augmentcare.com

Шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме обнаружили, что появление диабета в среднем возрасте увеличивает риск развития острого нарушения мозгового кровообращения.

Такие выводы ученых из Швеции сделали на основе медицинских записей 33 тысяч близнецов, которые родились в 1960-е годы, пишет MedicalXpress.

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Выяснилось, что если диабет второго типа обнаружили в возрасте от 40 до 59 лет, у таких людей вероятность инсульта до 60 лет вырастала на 30%. Эти данные сравнивали с состоянием здоровья людей, которым не ставили диагноз диабет.

 
Диабет – симптомы
  • Постоянное чувство голода.
  • Хроническая усталость.
  • Сухость кожи.
  • Постоянная жажда.
  • Замедленное заживление ран.

Возможно, это связано с тем, что диабет запускает процессы накопления сахара и жирных частиц в кровеносных сосудах, из-за чего сужаются артерии, которые поставляют кровь к мозгу.

Люди без диабета также вдвое меньше имели патологический процесс сужения артерий в мозге, который является основной причиной инсульта.

Ученые исследовали близнецов, чтобы исключить генетические или наследственные факторы риска мозговых нарушений.

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Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровье исследования Сердечно-сосудистые заболевания Диабет
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