Какая диета может уберечь от диабета и болезней печени

Американские исследователи обнаружили, что средиземноморская диета утоляет голод быстрее, чем западная. Она также может уберечь от диабета, распространенных болезней печени, и тому подобное.

Ученые из Университета Уэйк-Форест провели эксперименты над 38 самками макак-крабоедов, пише MedicalXpress.

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В течение 38 месяцев (что равняется 9 человеческим годам) обезьяны, разделенные на две группы, получали или белки и жиры животного происхождения (диета западного типа) или растительного (средиземноморская). Сначала все приматы питались лабораторной пищей, после чего их перевели на две диеты.

Состав западной диеты ученые рассчитали так, чтобы она была как можно больше похожа на то, что ест средняя американка 40-49 лет. Она содержала такие продукты, как высокофруктозный кукурузный сироп (ингредиент, который в США широко используют как источник сахарозы, например, в кока-коле), кукурузное масло, смалец (жир, вытопленный из сала) и говяжий жир.

В состав средиземноморской диеты входили, в частности, рыбная мука, грецкие орехи, фасоль, бананы, яблочное пюре, томатная паста и оливковое масло. В целом, обе диеты были разработаны так, чтобы в них было одинаковое количество калорий и примерно одинаковое соотношение углеводов / белков / жиров и содержание холестерина.

В ходе испытания ученые смотрели на то, как меняется масса тела животных, масса жировой ткани, потребление калорий и физическая активность. Сразу после того, как макак перевели из лабораторной диеты на экспериментальную, в группе с западной диетой уровень потребления резко подскочил. В первой группе этот показатель достигал 80 ккал на килограмм массы тела, во второй – против 68 ккал / кг.

В первой группе самки ели больше, чем было необходимо, и набирали вес. Во второй группе приматы не ели всю доступную еду.

После окончания эксперимента индекс массы тела макак из первой группы был в среднем на 12% выше, чем у макак из группы со средиземноморской диетой. Макак исследовали на томографе и увидели, что большая часть прироста массы приходится на жировую ткань.

Увеличилась и масса жира в печени у приматов из первой группы – на 40%, во второй группе этот показатель составлял 14%. Также увеличился уровень инсулина в крови, что можно охарактеризовать как предіабет.

Авторы работы считают, что средиземноморская диета защищает от переедания, ожирения, уменьшает риск диабета и может быть полезна для людей с увеличенной печенью.

Предиабет – что это? Это промежуточное состояние гипергликемии, при котором показатели глюкозы крови выше нормы, но ниже тех значений для установления диагноза "сахарный диабет".

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