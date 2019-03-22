Какая диета способствует долголетию

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Какая диета способствует долголетию
Какая диета способствует долголетию / foodiesfeed.com

Американские исследователи обнаружили пользу рациона с пониженной калорийностью – такое питание способствует долголетию.

Ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что голодание приводит к увеличению продолжительности жизни, пишет MedicalXpress.

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Эксперты провели опыты на свободноживущих червях – нематодах Caenorhabditis elegans. Специалисты выяснили, что сокращение углеводов провоцирует снижение врожденного иммунитета через подавление белка р38.

Врожденный иммунитет борется с инфекцией. Однако его чрезмерная активность, которая характерна для людей старшего возраста, способствует хроническому воспалению и старению.

Яка дієта сприяє довголіттю

Какая диета способствует долголетию

А когда р38 полностью неактивен, уменьшение калорий не срабатывает и не влияет на врожденный иммунитет. Однако при низкой активности этого белка запускаются генетические пути, подавляющие воспалительные процессы до оптимального уровня. А это помогает затормозить старение и износ организма.

Вывод ученых: уменьшение калорийности рациона приводит к увеличению продолжительности жизни.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Диеты Здоровое питание Долголетия
Источник: 24 Канал
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