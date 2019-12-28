Какая диета заставляет нас чувствовать себя одинокими

Ученые из Корнельского университета доказали, что люди могут чувствовать себя одиноко из-за ограничений в питании.

Исследователи провели ряд экспериментов, чтобы понять, как диета соотносится с чувством одиночества, пишет Journal of Personality and Social Psychology.

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Почему появляется чувство одиночества из-за пищи

Выяснилось, что это ощущение каждый раз усиливалось, когда испытуемым приходилось ограничивать себя в еде. Причем это, вероятно, не связано с пищевыми предпочтениями или желанием съесть что-то особенно вкусное – в этом процессе привлечены социальные механизмы.



Ощущение одиночества усиливается через пищу \ unsplash.com

Исследователи заметили, что люди, которые придерживаются диеты часто переживали, что они выделяются из компании и окружение может их осудить. Вероятно, такой результат связан с тем, что застолье – это важный акт социального взаимодействия. Люди, которые не могут есть то же, что их соседи по столу, чувствуют себя примерно так же, если бы они не могли говорить на какие-то темы, доступные другим.

Выводы ученых

Согласно мнению ученых, субъективное ощущение одиночества в таких ситуациях может ощущаться сильнее, чем у людей, которые попали в другую языковую среду. В прошлых опытах те же исследователи выяснили, что людям проще общаться и доверять друг другу, если они разделяют пищу и едят ее с одной тарелки.

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