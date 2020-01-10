Какая доза алкоголя меняет воспоминания: исследование
Исследователи из США доказали, что алкоголь влияет на процессы формирования воспоминаний. Специалисты проследили путь, который вызывает молекулярные изменения в мозге. Он вмешивается в процессы формирования памяти – именно поэтому и возникает тяга к спиртному. Ученые также заявили, что есть четкая норма, которая увеличивает такие риски.
Алкоголь изменяет синтез белков в нейронах, которые провоцируют желание выпить снова, говорится на сайте Броуновского университета.
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Всего несколько напитков за вечер меняют воспоминания на фундаментальном молекулярном уровне,
– заявил ученый Джонсон МакГир.
Достаточно несколько стаканов алкоголя, чтобы процессы памяти нарушились / Фото: Unsplash
Эксперименты были проведены на мухах. Их молекулярные сигналы памяти несколько схожи с человеческими. Одним из белков, отвечающих за тягу мух к алкоголю, является Notch. Он является первым в сигнальном пути.
Затем алкоголь влияет на дофаминовый рецептор D2, который, как уже было доказано, отвечает за формирование приятных и негативных воспоминаний.
Следовательно, алкоголь влияет на весь путь, формируя пристрастие к спиртному.
Если этот процесс у мух аналогичный для человека, то одного бокала вина достаточно для его активации в час. Уже три стакана формируют тягу в сутки,
– объясняют ученые.
Исследователи из Иллинойса обнаружили еще один молекулярный путь, который высвобождает дофамин после поступления алкоголя в организм. Ученые уверяют, если на него влиять, то мозг может перестать воспринимать спиртное как источник расслабления и удовольствия.
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