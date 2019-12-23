Какая доза алкоголя повышает риски рака: Супрун

Эффективных лекарств против рака пока не изобрели, поэтому мы обязаны заботиться о снижении риска рака. Одним из факторов, который существенно повышает его риски является употребление алкоголя. И в наших силах и интересах этот риск снизить.

Ульяна Супрун рассказала о разрушительной вреде алкоголя и почему пьянство провоцирует рак.

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Почему алкоголь провоцирует рак

О вреде алкоголя знают все, впрочем, к сожалению, это не существенно влияет на выбор пить или не пить.



Даже если вы выпиваете немного и выбирайте не крепкие напитки, вы находитесь в зоне риска / Фото: Unsplash

Алкоголь – признанный канцероген. Он увеличивает риск развития опухолей в несколько способов.

Уксусный альдегид, образующийся из этанола, является очень токсичным соединением, который повреждает ДНК.

Алкоголь усиливает свободнорадикальные процессы, также повреждает ДНК и другие молекулы.

Ухудшает усвоение витаминов А, D, C, E, каротиноидов и витаминов группы В - помимо других функций, они нужны для восстановления ДНК или остановки свободнорадикальных процессов.

Алкоголь увеличивает уровень эстрогена, а некоторые формы рака груди зависимы от эстрогена.

На вероятность заболеть раком влияет комплекс факторов: вес, рацион, наследственность, курение, воздействие канцерогенов в воде, воздухе, мебели или одежде, длительное пребывание на солнце, прием некоторых лекарственных средств и вирусные заболевания (гепатит, папилломавирус человека).

Доза, которая способна повысить риски заболеть раком является четко определенной – это эквивалент 25 граммов чистого спирта в день.

Вы должны понимать, что выбирая алкоголь – вы выбирайте отравление организма / Фото: Unsplash

Как алкоголь влияет на риски рака

В зависимости от частоты и количества потребления, алкоголь увеличивает риск рака ротовой полости и гортани в 1.8-5 и 1.4-2.6 раз соответственно.

Потребление алкоголя в 1.3-5 раз увеличивает риск рака пищевода, особенно у людей, которые быстро пьянеют.

Риск рака печени возрастает вдвое у людей, которые регулярно и много пьют. Рак печени достаточно распространен, в отличие от предыдущих. Прогноз для этого типа рака плохой – прожить хотя бы пять лет после лечения могут лишь 18% людей.

Рак груди является наиболее распространенным типом рака среди женщин, и составляет четверть всех случаев рака. Риск увеличивается в 1.2 раза у тех, кто умеренно выпивает, и в 1.6 раз у тех, кто сильно пьет.

Рак прямой кишки происходит в 1.2-1.5 раз чаще у тех, кто много пьет, по сравнению с трезвенниками.

Такие цифры заставляют взвесить, действительно ли вам хочется выпить.

Как бы вы не старались пить "умеренно", помните, что алкоголь действует на каждую клетку тела и наносит необратимый вред.