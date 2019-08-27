Какая еда вдвое ускоряет рост раковых клеток

О вреде жареной пищи для организма известно давно. Однако, по словам американских ученых, новое исследование показывает, что употребление продуктов, жареных на масле, ухудшает состояние толстой кишки и кишечника.

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте провели исследование, в результате которого выяснили, как влияют на организм продукты, которые были приготовлены на растительном масле, пишет MedicalXpress.

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Первой группе грызунов давали есть фалафель, который жарили на масле известной в США марки. При этом контрольная группа мышей потребляла пищу, которую готовили на масле холодного отжима.

Ученые доказали, что жареная пища усиливает воспаление толстой кишки, в два раза ускоряет рост опухолей. Такая пища также распространяет бактерии и токсические продукты в кровоток.

Чтобы проверить гипотезу о том, что окисление ненасыщенных жирных кислот при нагревании масла провоцирует воспалительный эффект, ученые отделили полярные соединения от масла для жарки.

Эти соединения дали грызунам. В итоге исследователи получили аналогичные результаты.

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