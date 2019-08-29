Какая маска эффективнее: тканевая или кремовая – ответ дерматолога

Пользоваться масками для лица любит много женщин. Маски увлажняют кожу, очищают, борются с возрастными изменениями, содержащие ароматизаторы или нет, кремовые или тканевые. Сейчас на пике своей популярности именно тканевые маски. Какие же маски эффективнее: тканевые или кремовые?

Косметолог-дерматолог Ольга Рымаренко объяснила, какая разница между тканевой и кремовой маской, и какая из них эффективнее.

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Если сравнивать эффективность кремовой маски, которую нужно наносить на всю ночь и тканевой, то все зависит от типа кожи. Кремовые маски часто лучше подходят для очень сухой, обезвоженной кожи.

Также кремовые маски часто присутствуют в антивозрастных программах. Все потому, что они содержат гидрофильные компоненты, насыщенные влагой – например, гиалуроновую кислоту, липидные компоненты, восстанавливающие водно-липидную мантию.

Следовательно, кремовые маски более актуальны для сухой кожи. Их применение на других типах кожи может спровоцировать высыпание.

Эффективность тканевой маски

Преимущество тканевой маски в том, что ее нужно держать на лице до 20 минут. Как раз за это время кожа впитывает в себя средство. После этого она начинает отдавать продукты обмена и потом обратно их впитывает. В результате процессы очистки нарушаются.

Поэтому важно не держать маску на лице дольше указанного срока.

Еще одно преимущество тканевой маски в том, что она создает эффект окклюзии – защищает от воздуха, а потому кожа лучше поглощает активные компоненты, если сравнивать ее с кремовой маской.

Тканевые маски обычно изготовлены на нетканой основе – это целлюлозные волокна, спрессованные особым способом. Качество масок отличается в зависимости от производителя, и она не должна быть слишком дешевой.

В составе гелей обычно встречаются растительные компоненты, гиалуроновая кислота и другие компоненты в зависимости от ее действия.

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