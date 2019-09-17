Какая менструация является нормой: основные признаки
Менструальный цикл — это серия циклических изменений, которые происходят в организме женщины фертильного возраста. Они определяют физическую готовность к возможной беременности.
Примерно раз в месяц внутренние стенки матки покрываются мягкой пористой тканью (эндометрием), что имеет способность удерживать оплодотворенную яйцеклетку, отмечает акушер-гинеколог Алина Чернявская.
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Если оплодотворения не происходит и беременность не наступает, наружные слои эндометрия отторгаются и выделяются наружу. Это вызывает кровотечение, то есть менструацию.
Первая менструация (менархе) должна наступить в 11-14 лет.
Примерно в 45-55 лет менструация останавливается и наступает менопауза.
Основные признаки нормальной менструации
1. Продолжительность менструации 3-7 дней.
2. Интервал между менструациями 21-35 дней. В среднем 28 дней. Этот интервал нужно считать от начала одной менструации до начала другой.
3. Кровопотеря за период менструации 40-100 мл (это примерно 8-10 использованных обычных гигиенических прокладок или тампонов).
Менструация должна длиться от 3 до 7 дней
В каких случаях стоит обратиться к врачу
- Нерегулярные месячные, постоянные задержки.
- Отсутствие месячных.
- Потеря крови более 250 мл и продолжительностью более 7 дней.
- Слабые месячные, продолжительностью менее 3 дня.
- Болезненные месячные.
- Частые месячные, чаще чем один раз в 21 день.
- Длинный цикл более 35 дней.
- Мажущие кровянистые выделения до и после менструации.
- Кровянистые выделения между менструациями.
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