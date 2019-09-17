Какая менструация является нормой: основные признаки

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Какая менструация является нормой
Какая менструация является нормой / bustle.com

Менструальный цикл — это серия циклических изменений, которые происходят в организме женщины фертильного возраста. Они определяют физическую готовность к возможной беременности.

Примерно раз в месяц внутренние стенки матки покрываются мягкой пористой тканью (эндометрием), что имеет способность удерживать оплодотворенную яйцеклетку, отмечает акушер-гинеколог Алина Чернявская.

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Если оплодотворения не происходит и беременность не наступает, наружные слои эндометрия отторгаются и выделяются наружу. Это вызывает кровотечение, то есть менструацию.

Первая менструация (менархе) должна наступить в 11-14 лет.

Примерно в 45-55 лет менструация останавливается и наступает менопауза.

Основные признаки нормальной менструации

1. Продолжительность менструации 3-7 дней.

2. Интервал между менструациями 21-35 дней. В среднем 28 дней. Этот интервал нужно считать от начала одной менструации до начала другой.

3. Кровопотеря за период менструации 40-100 мл (это примерно 8-10 использованных обычных гигиенических прокладок или тампонов).

Менструації повинна тривати від 3 до 7 днів
Менструация должна длиться от 3 до 7 дней

В каких случаях стоит обратиться к врачу

  • Нерегулярные месячные, постоянные задержки.
  • Отсутствие месячных.
  • Потеря крови более 250 мл и продолжительностью более 7 дней.
  • Слабые месячные, продолжительностью менее 3 дня.
  • Болезненные месячные.
  • Частые месячные, чаще чем один раз в 21 день.
  • Длинный цикл более 35 дней.
  • Мажущие кровянистые выделения до и после менструации.
  • Кровянистые выделения между менструациями.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Женское здоровье
Источник: Здоров'я 24
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