Какая популярная привычка приводит к ожирению

Ученые из Австралии провели эксперимент и выяснили, что привычка заедать стресс едой может быстрее привести к набору веса, чем калорийное нагрузки в спокойном состоянии.

Исследования проводились над мышами, пишет Gavan.

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Во время длительного стресса и наличия высококалорийной пищи ожирение у животных возникало значительно быстрее, чем у тех грызунов, которые ели то же самое, но в обычных условиях.

Эксперимент показал, что в условиях стресса активируется нейропептид NPY, который отвечает за увеличение аппетита, а также сохранение энергии в виде жира, снижение тревожности и напряжения, ослабление восприятия боли.

По словам исследователей, чтобы остановить прибавку в весе, необходимо "выключить" NPY.

Ученые также отметили, что во время стресса в крови увеличивался уровень инсулина, который и активировал NPY.

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