Какая привычка приводит к болезням сердца и инсульту

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Частый просмотр телевизора приводит к болезням сердца и инсульту
Частый просмотр телевизора приводит к болезням сердца и инсульту / unsplash.com

Греческие ученые обнаружили, что длительный просмотр телевизора и сидячий образ жизни могут увеличить риск сердечно-сосудистых болезней.

Исследователи из Афинского национального университета проанализировали данные 2 тысяч человек, пишет EurekAlert!.

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Добровольцы в возрасте от 40 до 99 лет проходили несколько тестов для определения состояния артерий, им измеряли скорость распространения пульсовой волны в артерии бедра.

Также участники прошли УЗИ для измерения толщины внутренней части артериальной стенки. Именно толщину стенки артерий связывают с накоплением отложений и высоким риском развития инсульта.

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Эксперимент показал, что у тех людей, которые чаще смотрели телевизор, вероятность возникновения бляшек в сосудах два раза выше, чем у людей, которые редко смотрят телевизионные передачи. Множественные холестериновые бляшки обнаруживают в коронарных и сонных артериях, сосудах головного мозга при инфаркте миокарда, инсульте, и т. д.

Люди, которые вели активный образ жизни, имеют более эластичные артерии, что уменьшает риск заболеваний сердца и инсульта.

Ученые отметили, что просмотр телевизора более 21 часа в неделю увеличивает риск гипертензии на 68% и диабета на 50% по сравнению с теми, кто мало пользуется устройством.

К тому же улучшить состояние артерий может употребление высокоэнергетического завтрака, который содержит молоко, хлеб, сыр и хлопья. В 15% людей, которые пропускают завтрак, оказывалась жесткость артерий, а утренний прием пищи снижал этот показатель на 6,3%.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение исследования Сердечно-сосудистые заболевания Профилактика заболеваний
Источник: 24 Канал
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