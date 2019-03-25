Какая привычка увеличивает риск возникновения пороков развития сердца у детей

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Какая привычка увеличивает риск пороков развития сердца у детей
Какая привычка увеличивает риск пороков развития сердца у детей / unsplash.com

Курение родителей негативным образом влияет не только на собственное здоровье, но и на здоровье их будущих детей.

Ученые провели анализ 125 исследований с 1971 по 2018 годы, пишет журнал European Journal of Preventive Cardiology.

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Всего в исследованиях проанализировали состояние здоровья 8,77 миллиона человек. За этот период зафиксировали 136 тысяч случаев врожденных пороков сердца (ВПС) в Азии, Северной Америке, Океании и Южной Америке.

 
Порок развития сердца – что это?
Это болезнь сердца или сосудов, проявляющаяся при рождении ребенка. Аномалии могут привести к развитию сердечной недостаточности. Некоторые из них протекают без явных симптомов на протяжении многих лет.

Ученые обнаружили связь между активным курением матери и риском возникновения ВВС у ребенка: коэффициент риска в этом случае составил 1,25 (25 процентов).

А вот связь между пассивным курением матери и курением отца была большой: коэффициент риска равен 2,24 и 1,74 соответственно.

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Анализ показал, что курение матери ассоциировалось с повышенным на 27% риском развития дефекта межпредсердной перегородки и на 43% – высоким риском обструкции оттока правого желудочка, по сравнению с контрольной группой.

Исследователи советуют женщинам бросить курить, прежде чем пытаться забеременеть. Также важно избегать курильщиков в окружении.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Табак Дети
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