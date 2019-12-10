Какая процедура интимной гигиены не только неэффективна, но и опасна

Спринцевание до сих пор является популярной процедурой интимной гигиены. Некоторые гинекологи смело назначают спринцевания при инфекционных обострениях или как способ профилактики и очистки. Однако, такой метод является устаревшим и совсем неэффективным, а в некоторых случаях даже опасным.

Врач-гинеколог Михайлова Алина объяснила, почему не следует делать влагалищное спринцевание.

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Микрофлора влагалища работает таким образом, что самоочищение влагалища происходит постоянно и не требует дополнительных методов очистки изнутри.

Выделения из влагалища – это нормально, они будут в любом случае.

Незначительный запах тоже нормальное явление, он может меняться в течение дня и после физической нагрузки.

Однако, если вы заметили неприятный запах, зуд, жжение или то, что цвет выделений изменился – это повод обратиться к врачу.

Главное, не занимайтесь самолечением и не делайте спринцевания.

Спринцевание – что это Спринцевание – это лечебно-профилактическая процедура, которая обычно заключается в промывании влагалища растворами лекарственных веществ. Чаще всего спринцевание назначается врачом в случае хронических воспалительных процессов в матке, ее придатках, влагалище. Однако такой метод является устаревшим и неэффективным.



Спринцевание – устаревшая рекомендация гинекологов

Почему нельзя делать спринцевание

Вследствие спринцевания нарушается баланс микрофлоры и кислотность, что может привести к раздражению и снижению защитных механизмов от инфекций, передающихся половым путем.

Увеличиваются риски возникновения бактериального вагиноза, воспалительных заболеваний органов малого таза, преждевременных родов.

Важно также понимать, что спринцевание с антисептиками после полового акта не защищает от инфекций, а наоборот увеличивает их вероятность. И конечно, спринцевание не является средством против нежелательной беременности.

Кроме того, спринцевание повышает риск внематочной беременности – серьезного состояния, которое может быть опасным для жизни и привести к инфицированию репродуктивных органов.

Критически рискованно проводить спринцевания:

при острых воспалительных процессах половых органов;

во время менструации и беременности;

в первые недели после родов, аборта.