Какая смертельная опасность может быть в домашних консервах

Для украинцев фраза "зима близко" означает еще и начало сезона открытия закруток. А с ним — и приход ботулизма. В материале 24 канала о болезни, которая подстерегает человека из консервов и мясных изделий, может поразить мышцы шеи и лица.

История ботулизма

Немецкий врач Юстинус Кернер впервые описал клинические проявления ботулизма. В его времена – а это 19 век, этот недуг называли "колбасным отравлением". Ведь зачастую симптомы ботулизма проявлялись у тех, кто потреблял именно этот вид мясных блюд.

Читайте также: Холера: как уберечься от болезни, которая убивает за пол дня

Кернер для своего исследования выбрал полторы сотни больных на пищевые отравления. И описал симптомы, возникающие у всех – это желудочно-кишечные нарушения, двоение в глазах и расширения зрачков.



Немецкий врач Юстинус Кернер

Именно немец и отметил: во всех блюдах, которые потребляли больные, были два неизменных компонента – соль и жир. Последний как раз и был под подозрением – потому что вызывал токсические изменения в колбасе. Чтобы лучше описать симптомы, Кернер даже сам пробовал опасный токсин.

Ботулизм – что это? Ботулизм – редкое, но опасное для жизни заболевание, вызванное токсинами, продуцируемыми бактериями Clostridium botulinum. Эти токсины – одни из самых мощных, среди известных науке сегодня. Они атакуют нервную систему и вызывают паралич.

Несколько капель колбасной кислоты, размещенных на языке, вызывают ощущение сокращения и удушья в области гортани. Чувство, которое очень похоже на то, что возникает во время глотания кислоты или йода. После более сильного влияния возникает чувство тревоги, напряжение век, незначительное жжение в уретре, боли в животе и очень сухие ладони и стопы. Сухость в горле периодически исчезает, но возвращается вновь.

Ботулизм водится в:

вяленой, копченой и консервированной рыбе;

мясных и грибных консервах;

"закрутках" домашнего производства.

Где можно подхватить ботулизм?

Коварная палочковидная бактерия "клостридиум ботулинум" прекрасно чувствует себя в вяленой, копченой и консервированной рыбе, мясных и грибных консервах и "закрутках" домашнего производства.

Знаете, почему ботулизм любит маринованные огурцы или, например, банки с тунцом? Потому что эти продукты не проходят хорошую термическую обработку, их могли тщательно ни вымыть, не прокипятить достаточно банки перед консервацией. Поэтому здесь стоит остерегаться.



Бактерия "клостридиум ботулинум"

Что же происходит с телом, когда там поселяется ботулизм? Сначала токсин с продуктами попадает в организм – логично, что в пищеварительную систему. Тогда зацепляется за клетки эпителия и "путешествует" в лимфу. А оттуда прорывается к нервной системе, чтобы остановить ее – медленно, но уверенно.

Токсины ботулина являются одним из самых смертоносных веществ. Ботулинические токсины блокируют нервные функции и могут привести к респираторному и мышечному параличу.

Первые симптомы ботулизма чаще всего появляются до 24 часов после употребления зараженной пищи. Они могут возникнуть как раньше – уже через 2 часа, например, так и значительно позже. Тогда инкубационный период составит 4 сутки и больше. Но чем заболевание тяжелее, тем быстрее появятся первые признаки.

Болезнь – симптомы нарушение близкого зрения: вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;

сильно выраженная сухость во рту;

трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);

повышенная утомляемость;

мышечная слабость;

головокружение;

кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула);

стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);

поражение мышц шеи и конечностей;

затуманивание и двоение в глазах;

жажда;

расстройства глотания;

раздражение и боль в горле;

изменение голоса.

Один из первых симптомов ботулизма, который поможет идентифицировать болезнь – нарушение зрения. Так, как писал Юстинус Кернер. Человек может жаловаться на нечеткость в глазах, двоение предметов – например, строк в книге. Тогда же возникают еще жажда, расстройство глотания, раздражение и боль в горле, а также изменение голоса. Все эти симптомы появляются из-за поражения глотательных мышц.

Больные жалуются на сильную головную боль, головокружение, бессонницу, общую слабость, повышение температуры тела. В тяжелых случаях пациентов беспокоит ощущение нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке, дыхание становится поверхностным. Развивается дыхательная недостаточность, что является причиной смерти при ботулизме.

Запомните: ботулизм может быть смертельным в 10% случаев. В прошлом году украинские врачи зарегистрировали 81 случай этой болезни, семь человек спасти не удалось.

А как же лечат ботулизм?

Прежде всего больных с подозрением на острое инфекционное заболевание госпитализируют. Тогда же вводят противоботулинический иммуноглобулин – эта сыворотка должна нейтрализовать токсин. Но применение ее будет наиболее эффективным, если ввести антитоксин в первые три дня после начала заболевания.



Ботулизм может быть смертельным в 10% случаев

Антитоксин следует вводить как можно быстрее после клинического диагноза. Раннее введение эффективно для снижения смертности. Тяжелые случаи ботулизма требуют еще поддерживающего лечения, особенно искусственной вентиляции легких, которая может понадобиться недели или даже месяцы.

Как уберечь себя от болезни?

Всемирная организация здравоохранения создала программу "5 ключей к безопасной пище". Они помогают уберечься не только от ботулизма, но и от других пищевых отравлений.

5 ключей к безопасной пище держать продукты в чистоте;

разделять продукты и приборы для сырой и приготовленной пищи;

готовить тщательно, подвергать продукты термической обработке (жарить, варить или выпекать);

хранить пищу при безопасной температуре;

использовать только безопасную питьевую воду и проверенное, качественное сырье.

Зима близко. Поэтому помните: термическая обработка, чистые руки и гигиена на кухне дадут возможность полакомиться закрутками без дополнительных, токсичных для жизни компонентов.