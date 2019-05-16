Какая степень прожарки мяса наиболее полезна

Неправильно приготовленное мясо может привести к негативным последствиям – пищевому отравлению, кишечной инфекции, и тому подобному. Поэтому нужно выбирать правильную степень прожарки мяса.

Она зависит от времени приготовления и определяется температурой внутри стейка.

Читайте также: Есть в молоке и жевательных резинках: популярная добавка может вызвать рак

То есть, чем дольше мясо готовят – тем больше в нем тепла, а значит степень прожарки будет выше.

В кулинарии различают четыре основных степени прожарки мяса:

Blue (сырое),

Rare (с кровью),

Medium (средне прожаренное),

Welldone (прожаренное).

Два вспомогательных:

Medium rare (слабо прожаренное),

Medium well (почти прожаренное).

Степень прожарки Rare, или как его называют с кровью или соком, – нежнейшая и сочная. Гурманы и ценители предпочитают степени прожаривания Blue, другие же опасаются, ведь считают, что опасно есть мясо с кровью.

Врач Наталья Зубарева отмечает, что на самом деле в мясе правильного приготовления нет никакой крови.

Она стекает из туши животного во время забоя. И когда мясники начинают разделывать тушу, остатки удаляются во время промывки водой.

Поэтому то, что остается в мясе при прожаривании "rare" или "medium rare" – не кровь, а сок.

Чтобы не вдаваться в крайности и не бояться цепня бычьего с одной стороны, а с другой – получение дозы канцерогенов (гетероциклические ароматические амины при жарке мяса) врач советует выбирать степень прожарки "medium".

Бычий цепень — что это? Это паразитный червь, который заражает крупный рогатый скот и человека. После попадания в организм он может проникать сквозь стенки кишечника в мышечных тканей и других органов.

Крови там точно нету, корочки тоже, есть сок, поэтому стейк будет нежный и вкусный.

Медик уверяет: в сыром мясе нет ничего опасного, если оно премиального качества, и если это говядина или телятина (свинину и баранину без термической обработки не стоит употреблять, а курятина невкусная).

По словам Натальи Зубарев, стейк – это не еда на каждый день.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.