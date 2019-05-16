Какая степень прожарки мяса наиболее полезна
Неправильно приготовленное мясо может привести к негативным последствиям – пищевому отравлению, кишечной инфекции, и тому подобному. Поэтому нужно выбирать правильную степень прожарки мяса.
Она зависит от времени приготовления и определяется температурой внутри стейка.
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То есть, чем дольше мясо готовят – тем больше в нем тепла, а значит степень прожарки будет выше.
В кулинарии различают четыре основных степени прожарки мяса:
- Blue (сырое),
- Rare (с кровью),
- Medium (средне прожаренное),
- Welldone (прожаренное).
Два вспомогательных:
- Medium rare (слабо прожаренное),
- Medium well (почти прожаренное).
Степень прожарки Rare, или как его называют с кровью или соком, – нежнейшая и сочная. Гурманы и ценители предпочитают степени прожаривания Blue, другие же опасаются, ведь считают, что опасно есть мясо с кровью.
Врач Наталья Зубарева отмечает, что на самом деле в мясе правильного приготовления нет никакой крови.
Она стекает из туши животного во время забоя. И когда мясники начинают разделывать тушу, остатки удаляются во время промывки водой.
Поэтому то, что остается в мясе при прожаривании "rare" или "medium rare" – не кровь, а сок.
Чтобы не вдаваться в крайности и не бояться цепня бычьего с одной стороны, а с другой – получение дозы канцерогенов (гетероциклические ароматические амины при жарке мяса) врач советует выбирать степень прожарки "medium".
Крови там точно нету, корочки тоже, есть сок, поэтому стейк будет нежный и вкусный.
Медик уверяет: в сыром мясе нет ничего опасного, если оно премиального качества, и если это говядина или телятина (свинину и баранину без термической обработки не стоит употреблять, а курятина невкусная).
По словам Натальи Зубарев, стейк – это не еда на каждый день.
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