Какая вещь в доме содержит в пять раз больше бактерий, чем туалет

Британские ученые провели анализ перчаток на наличие различных бактерий и сравнили с результатами анализа бактерий в ванной комнате. Оказывается, что туалет – не самое грязное место в доме.

Эксперты проанализировали полиэфирные, кожаные и шерстяные перчатки среди 1500 человек, пишет Daily Mail.

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Метод ученых показал, что среднее значение количества микробов на сидении унитаза составляет 220. В то время, как перчатки содержали до 1000. То есть, перчатки содержали в пять раз больше бактерий, чем туалет.

Исследование показало, что каждый седьмой человек никогда не стирал перчатки. А две трети делали это раз в месяц или реже.

Несмотря на это ученые уверяют: грязные перчатки вряд ли могут привести к серьезным заболеваниям, но они могут передавать различные микробы.

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