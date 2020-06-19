В больших количествах кофе может вредить здоровью, это подтвердило новое исследование. Авторы новой научной работы полагают, что получили самые достоверные на сегодня данные.

Ранее всю информацию об эффектах кофе ученые получали из обычных наблюдательных исследований: они опрашивали большое количество людей и узнавали, чем те болеют. Этот метод может давать значительные неточности, потому что он не позволяет учесть влияние всех факторов на организм человека.

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В новом исследовании ученые применили более точный, генетический, метод – менделеевскую рандомизацию. Для этого они сначала узнали, какие генетические варианты связаны с повышенным употреблением кофе.

Далее они воспользовались информацией британского Биобанка, который сохраняет данные о генетике и здоровье сотен тысяч людей. Ученые пересмотрели, чем болеют люди, которые, согласно генетической предрасположенности, с большой вероятностью злоупотребляют кофе.

Кофе в нормальных дозах не вредит / Фото unsplash

К чему приводит злоупотребление кофе

Оказалось, что из-за чрезмерного употребления кофе у людей чаще развиваются остеоартрит, артропатия и ожирение. Безопасным лимитом потребления кофе ученые считают шесть чашек в день.

Во всем мире люди выпивают три миллиарда чашек кофе ежедневно, поэтому необходимо изучать его положительное и отрицательное влияние на здоровье,

– считает Элина Гиппёнен (Elina Hyppönen), профессор Университета Южной Австралии.

Ученые указывают, что люди, у которых есть предрасположенность к болезням суставов и ожирению, должны принять во внимание результаты их исследования. Кроме того, эти болезни очень распространены, поэтому необходимо расширять знания об их причинах.

Авторы исследования считают, что их данные в целом не свидетельствуют о вреде кофе, но напоминают о том, что пить его нужно в разумных количествах.