Какие больничные услуги бесплатные для пациентов с COVID-19: перечень от Минздрава
НСЗУ выделила медицинским учреждениям около 163 миллионов гривен за помощь людям с коронавирусом или с подозрением на COVID-19. Также в службе установили перечень из услуг, которые должны быть бесплатными для этой категории пациентов.
Национальная служба здоровья Украина выплатила учреждениям 162 944 463 гривен на помощь пациентам с подозрением или установленным COVID-19, сообщает Правительственный портал.
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Вызов экстренной медицинской помощи
Если после вызова бригада определяет, что пациенту не нужна госпитализация, – она все равно должна оказать необходимую медицинскую помощь, рекомендации по самоизоляции и направления на тестирование для мобильной бригады.
НСЗУ платит отделениям ЭМП за каждый выезд к пациентам с COVID-19 и подозрением на коронавирусную инфекцию.
Приезд мобильной бригады и ПЦР-тестирование
Поскольку учреждениям здравоохранения платят за каждое проведенное тестирование методом ПЦР, то для пациента эта услуга является бесплатной.
Мобильная бригада, которая приезжает на вызов к пациенту с подозрением или установленным коронавирусом, должна иметь все необходимое для сбора образцов и оказания помощи. И пациент не должен платить ни за перчатки, ни за маски, на бензина и все остальное.
Пребывание в стационаре
Существует перечень медицинских услуг для пациентов с COVID-19, который покрывает Национальная служба здоровья Украины. Это означает, что для пациента они должны быть абсолютно бесплатными.
Перечень бесплатных услуг в стационаре:
- Тестирование на SARS-Co-V-2,
- Лабораторные и инструментальные исследования (ЭКГ, общий клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, определение уровня глюкозы крови);
- Медпомощь в соответствии с отраслевыми стандартами;
- Кислородная поддержка;
- Интенсивная терапия и подключения к ИВЛ и ЭКМО при необходимости;
- Обезболивание и медикаментозная терапия;
- Консультации врачей других специальностей и тому подобное.