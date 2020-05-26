Какие больничные услуги бесплатные для пациентов с COVID-19: перечень от Минздрава

НСЗУ выделила медицинским учреждениям около 163 миллионов гривен за помощь людям с коронавирусом или с подозрением на COVID-19. Также в службе установили перечень из услуг, которые должны быть бесплатными для этой категории пациентов.

Национальная служба здоровья Украина выплатила учреждениям 162 944 463 гривен на помощь пациентам с подозрением или установленным COVID-19, сообщает Правительственный портал.

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Вызов экстренной медицинской помощи

Если после вызова бригада определяет, что пациенту не нужна госпитализация, – она ​​все равно должна оказать необходимую медицинскую помощь, рекомендации по самоизоляции и направления на тестирование для мобильной бригады.

НСЗУ платит отделениям ЭМП за каждый выезд к пациентам с COVID-19 и подозрением на коронавирусную инфекцию.

Приезд мобильной бригады и ПЦР-тестирование

Поскольку учреждениям здравоохранения платят за каждое проведенное тестирование методом ПЦР, то для пациента эта услуга является бесплатной.

Мобильная бригада, которая приезжает на вызов к пациенту с подозрением или установленным коронавирусом, должна иметь все необходимое для сбора образцов и оказания помощи. И пациент не должен платить ни за перчатки, ни за маски, на бензина и все остальное.

Пребывание в стационаре

Существует перечень медицинских услуг для пациентов с COVID-19, который покрывает Национальная служба здоровья Украины. Это означает, что для пациента они должны быть абсолютно бесплатными.

Перечень бесплатных услуг в стационаре: