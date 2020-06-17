Когда ВОЗ объявила пандемию, многие люди бросились закупаться туалетной бумагой и стали объектом для шуток. Ученые из Санкт-Галленского университета выяснили, какие особенности личности стояли за этой паникой.

В опросе приняли участие 1 029 человек из 29 стран. Сначала специалисты проанализировали их личностные качества, а затем попросили участников описать свое поведение на карантине.

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Оказалось, что те, кто отправился запасаться туалетной бумагой, очень добросовестные люди. Под этим термином психологи понимают такие черты личности, как организованность, трудолюбие, предусмотрительность и склонность к перфекционизму.

Кроме того, на создание стратегических запасов людей толкала тревожность. Из-за коронавируса многие ощутили непосредственную угрозу своей жизни.

Как люди скупали туалетную бумагу: видео

Также ученые выяснили, что американцы скупали бумагу больше, чем жители европейских стран. Пожилые респонденты делали это чаще молодежи.

Во время карантина были и те, кто намеренно игнорировал все меры безопасности и не придерживался дистанции. У таких людей ученые обнаружили склонность к психопатии.