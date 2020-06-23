Какие неврологические симптомы может вызвать COVID-19: перечень
Последние данные свидетельствуют, что возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 вызывает неврологические заболевания. Ученые собрали перечень основных симптомов.
Ученые из Малайзии собрали 19 релевантных статей, которые впоследствии были тщательно отобраны и рассмотрены. В своем исследовании, опубликованном на BJBMS, они пришли к выводу, что неврологические симптомы при COVID-19 можно разделить на несколько категорий.
К теме Коронавирус влияет на мозг: врачи описали главные симптомы
Поражение центральной нервной системы:
- Головная боль,
- Головокружение,
- Изменение психического состояния
- Дезориентация,
- Потеря сознания.
Поражение периферической нервной системы:
- Аносмия (потеря обоняния),
- Гипогевзия (ослабление, искажение или отсутствие вкусовых ощущений).
Преимущественно пациенты, у которых выявляют неврологические симптомы, находятся в старшей возрастной группе и имеют сопутствующие заболевания.
У некоторых из них наблюдаются судороги, инсульт, вялый парапарез, слабая моторика движений и даже кома. Важно, что неврологические проявления могут возникать независимо от состояния органов дыхания.
Отметим, что у многих пациентов с коронавирусом замечают делирий – психическое состояние, при котором сознание несколько омрачено, а внимание, восприятие мира, привычное мышление и эмоциональное состояние нарушены.
Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала