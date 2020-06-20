12 мая в Украине ввели так называемый адаптивный карантин. Для этого был использован опыт борьбы с коронавирусом в Испании и Германии.

Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на утреннем брифинге 20 июня.

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Напомним, адаптивный карантин предусматривает ослабление или усиление противоэпидемических мероприятий в каждом регионе отдельно, в зависимости от вспышек заболевания коронавирусом.

По словам Степанова, именно в Испании и Германии был введен такой же адаптивный карантин.

Адаптивный карантин и его критерии мы делали с учетом опыта Испании и Германии, то есть стран, где был введен именно такой способ карантина,

– отметил глава Минздрава.

Так, в Украине работает экспертная группа, которая изучает опыт других стран по борьбе с распространением коронавируса. Они проводят телемосты и обмениваются информацией.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала