Какие анализы нужно регулярно сдавать у гинеколога

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Какие анализы нужно регулярно сдавать у гинеколога
Какие анализы нужно регулярно сдавать у гинеколога / Empowered Women’s Health

Если нет никаких симптомов, к гинекологу нужно обязательно приходить минимум раз в год. Диагностирование заболеваний на ранних стадиях позволяет вовремя назначить лечение, увеличивает шансы его эффективности.

Журналистка и сексолог Мария Арзамасова вместе с гинекологом Ниной Мартыненко составили список анализов, которые нужно регулярно сдавать у гинеколога.

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Раз в год приходить на обследование к гинекологу нужно обязательно. Там стоит сдавать мазок на флору, который определяет, есть ли воспаление, и нормальна ли микрофлора во влагалище. Также обязательно сдавать ПАП-тест, который определяет изменение клеток в шейке матки.

Также раз в три года обязательно нужно проходить скрининг, ведь рак шейки матки протекает бессимптомно, а лечение на поздних стадиях очень сложное и дорогое.

Идите к гинекологу внепланово, если:

  • порой бывают кровянистые выделения;
  • необычные влагалищные выделения;
  • водянистые и кровянистые выделения после полового акта;
  • частая боль внизу живота,
  • боль и дискомфорт во время полового акта;
  • нерегулярный менструальный цикл;
  • критические слишком болезненны, а выделения обильные;
  • есть новообразования в груди;

При смене полового партнера или если ваш секс был незащищенным стоит через неделю пойти к гинекологу.

Коли йти до гінеколога
Когда нужно идти к гинекологу

Из обязательных в этом анализе должны быть:

  • микоплазма гениталиум;
  • хламидиоз;
  • гонококк;
  • трихомониаз;

Эти инфекции наиболее распространены и могут протекать бессимптомно, однако если их не лечить, это может привести к серьезным последствиям, в том числе и бесплодию. Именно поэтому их важно вовремя выявить, не распространять дальше и вылечить.

Почему стоит вернуться к гинекологу через три месяца

Есть анализы, которые можно сдавать только через 3 месяца после незащищенного полового акта, ведь именно через это время в крови появляются антитела. Раньше их сдавать нет смысла, ведь анализы могут показать ложный результат.

  • Анализы крови на ВИЧ,
  • сифилис
  • вирусные гепатиты B и С;
  • вирус папилломы человека 16 и 18 типов с помощью ПЦР или НАСБА;
  • гонорея

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Онкозаболевания Здоровая жизнь Женское здоровье Анализы
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