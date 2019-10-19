Какие анализы нужно регулярно сдавать у гинеколога

Если нет никаких симптомов, к гинекологу нужно обязательно приходить минимум раз в год. Диагностирование заболеваний на ранних стадиях позволяет вовремя назначить лечение, увеличивает шансы его эффективности.

Журналистка и сексолог Мария Арзамасова вместе с гинекологом Ниной Мартыненко составили список анализов, которые нужно регулярно сдавать у гинеколога.

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Раз в год приходить на обследование к гинекологу нужно обязательно. Там стоит сдавать мазок на флору, который определяет, есть ли воспаление, и нормальна ли микрофлора во влагалище. Также обязательно сдавать ПАП-тест, который определяет изменение клеток в шейке матки.

Также раз в три года обязательно нужно проходить скрининг, ведь рак шейки матки протекает бессимптомно, а лечение на поздних стадиях очень сложное и дорогое.

Идите к гинекологу внепланово, если:

порой бывают кровянистые выделения;

необычные влагалищные выделения;

водянистые и кровянистые выделения после полового акта;

частая боль внизу живота,

боль и дискомфорт во время полового акта;

нерегулярный менструальный цикл;

критические слишком болезненны, а выделения обильные;

есть новообразования в груди;

При смене полового партнера или если ваш секс был незащищенным стоит через неделю пойти к гинекологу.



Когда нужно идти к гинекологу

Из обязательных в этом анализе должны быть:

микоплазма гениталиум;

хламидиоз;

гонококк;

трихомониаз;

Эти инфекции наиболее распространены и могут протекать бессимптомно, однако если их не лечить, это может привести к серьезным последствиям, в том числе и бесплодию. Именно поэтому их важно вовремя выявить, не распространять дальше и вылечить.

Почему стоит вернуться к гинекологу через три месяца

Есть анализы, которые можно сдавать только через 3 месяца после незащищенного полового акта, ведь именно через это время в крови появляются антитела. Раньше их сдавать нет смысла, ведь анализы могут показать ложный результат.

Анализы крови на ВИЧ,

сифилис

вирусные гепатиты B и С;

вирус папилломы человека 16 и 18 типов с помощью ПЦР или НАСБА;

гонорея

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