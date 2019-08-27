Какие анализы сдать, чтобы выявить аллергию

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Какие анализы сдать, чтобы выявить аллергию
Какие анализы сдать, чтобы выявить аллергию / cpvs.com.ar

Анализов для определения аллергии существует действительно немало – аллергологическое обследование, аллергопробы, аллергены, и тому подобное. И разобраться в них некомпетентному человеку сложно.

Педиатр-аллерголог Майя Руселевич рассказала о некоторых видах анализов, а также о том, когда и какой из них уместен (а какой – нет).

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1. IgЕ

Многие считают, что повышение общего IgE – это 100% аллергический диагноз. Но IgЕ повышается не только при аллергии, а также и при паразитарных инфекциях. Иногда это может быть признаком первичного иммунодефицита.

Повышенные эозинофилы – тоже признак аллергии, но они повышаются и при глистных инвазиях, и при аутоиммунных заболеваниях. Одного этого анализа недостаточно.

 
Эозинофилы – что это?

Это клетки крови, отвечающие за борьбу с паразитами и аллергией

2. Молекулярная аллергодиагностика

Если у вашего ребенка были тяжелые проявления аллергической реакции: отек Квинке, анафилактический шок, и выявить причинно-значимый аллерген невозможно, поможет молекулярная аллергодиагностика. С ее помощью, проведя всего один анализ, можно получить ответ о реакции на большое количество аллергенов.

Но такое исследование врач назначает только тем пациентам, у которых наблюдается большое количество аллергических реакций на многие аллергены – для того, чтобы выявить главный причинно-значимый аллерген. В других случаях результат расскажет только о повышенной чувствительности к какому-либо аллергену

3. Кожные аллергопробы

Это самый удобный, быстрый и достаточно недорогой метод диагностики. Но с его помощью невозможно проверить все возможные аллергены, поэтому он подходит не всем.

Шкірні алергопроби
Кожные аллергопробы

Анализ на IgG бесполезное исследование для определения пищевой непереносимости.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Аллергия
Источник: Здоров'я 24
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